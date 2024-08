Znani igralec le še senca sebe: hči razkrila, kako daleč je napredovala bolezen

Igralec Bruce Willis je že dve leti upokojen in se bori s frontotemporalno demenco, neobičajno obliko demence, ki povzroča poslabšanje vedenja, osebnosti in govora. Od trenutka, ko je dobil grozljivo diagnozo, se je umaknil iz javnosti, njegova družina pa številne oboževalce redno obvešča o igralčevem zdravstvenem stanju. Tokrat se je za E! News oglasila njegova hči Talula Willis, ki je poudarila, da je igralčevo stanje enako, kar je v njegovi situaciji »dobro«.

Vse, kar počne z očetom, fotografira. FOTO: Osebni Arhiv

»Najini obiski so polni ljubezni in mislim, da je to tisto, kar prevlada nad vsem,« je dejala. Dodala je še, da dejstvo, da »so lahko v nenehnem stiku« z Bruceom, drži celotno družino skupaj.

»Vem, da ve, kako zelo rada ga imam. Vem, kako zelo me ima rad, in vem, kako zelo ima rad nas vse,« je še dejala Talula. Čeprav je bilo Bruceovo stanje težko za vso družino, njegova hčerka pravi, da je tudi »ustvarilo priložnost za več ljubezni«.

Zdravstvene težave ima tudi sama

Talula Willis, hči Demi Moore in Brucea Willisa, je nedavno šokirala javnost z novico, da so ji diagnosticirali avtizem in da trpi za dermatolomanijo. Gre za kožno obolenje, ki se kaže z rdečino in praskami okoli ustnic, oči in nosu, ki pa ni le estetski problem, ampak lahko povzroči resne zaplete, kot je kompulzivno trganje kože, ki se pojavlja v »napadih«.