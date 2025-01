Strokovnjak o poljubu Donalda in Melanie: Lahko bi prej malo potrenirala

Čeprav je od inavguracije Donalda Trumpa minilo že par dni, novi ameriški predsednik je v tem času sprejel že kopico uredb in ukazov, ki že razburjajo Američane in svet, pa se množice še vedno ukvarjajo z njegovo brhko ženo Melanio Trump. Ta je bila na tokratni inavguraciji videti veliko bolj sproščena in dobre volje kot na moževi prvi, kljub temu pa ni bilo mogoče spregledati nekoliko nerodnih interakcij med njo in Trumpom.

Že pred letom se je govorilo, da v njunem zakonu ni vse v najlepšem redu, saj ga pogosto ni hotela prijeti za roko, umikala je lice, ko jo je poskusil poljubiti, in podobno. Na slednje so se spomnili mnogi, ko so v ponedeljek opazovali neroden in neuspešen poljub zakoncev Trump, ki pa ga je tokrat preprečil Melanijin klobuk. »Zdaj vem, zakaj je izbrala takšno pokrivalo,« so se nekateri pošalili na družbenih omrežjih, poljub pa so seveda komentirali tudi strokovnjaki za govorico telesa.

Mark Bowden je denimo dejal, da je klobuk, ki je prvi dami zakrival pol obraza, videl kot nekakšno pregrado. »Klobuk mi deluje kot pregrada med Melanio in Donaldom, pa tudi med Melanio in preostalo javnostjo. Zelo težko vidimo njene oči, oči pa, vemo, so vrata ali ogledalo duše,« je dejal Bowden.

Njegov kolega Inbaal Honigman je medtem prepričan, da se Melania s pokrivalom ni želela ograditi od moža, temveč da je Trump tisti, ki je nekoliko »neroden in negotov«, ko je treba ženi javno izkazati naklonjenost. »Morda je zaseben človek, ki v javnosti ni vajen kazati čustev, ko to od njega zahteva protokol, pa se ne znajde najbolje,« pravi Honigman, ki je prepričan, da bi se lahko takšnim neprijetnim situacijam zakonca Trump povsem enostavno izognila, če bi se vnaprej dogovorila, kako in kaj, morda uradni poljub celo potrenirala.

»Gre za protokol, tu ni prostora za spontanost, še posebno pri rečeh, glede katerih nisi suveren. Tako kot neveste, ki niso vajene plesati v dolgih in košatih oblekah, to pred poroko vadijo, bi lahko tudi Donald in Melania vadila poljub s klobukom na glavi,« meni omenjeni strokovnjak.