Ukrajino pretresa korupcijski škandal, nezakonito pridobljeni denar naj bi končal tudi na Hrvaškem

Ukrajinski preiskovalni organi so razkrili korupcijsko shemo, v kateri je bilo med nabavo hrane za vojsko poneverjenih več kot 16 milijonov evrov. Obtoženci, med katerimi je uslužbenec obrambnega ministrstva, naj bi z nezakonito pridobljenim denarjem kupovali tudi hotele na Hrvaškem, navedbe državnih organov povzema Ukrajinska pravda.

Ukrajinski nacionalni protikorupcijski urad (Nabu) in specializirano protikorupcijsko tožilstvo (Sapo) zaradi suma korupcije v času ruske invazije preiskujeta nekdanjega vodjo oddelka na ministrstvu za obrambo, lastnika povezanih dobaviteljskih podjetij, dva direktorja podjetij in še eno osebo, je minuli teden poročala Ukrajinska pravda.

Poneverili več kot 16 milijonov evrov

Obtoženi so po navedbah Nabuja osumljeni prisvojitve, poneverbe ali zlorabe premoženja z malverzacijo ter pranja denarja in drugega premoženja. Poneverili naj bi najmanj 733 milijonov ukrajinskih griven oz. 16,35 milijona evrov.

Preiskovalci so ugotovili, da je bila v letih 2022 in 2023 dobava hrane za vojsko organizirana prek vnaprej sestavljenih paketov hrane, izbranih iz kataloga s 409 izdelki. Redno so naročali le deset odstotkov teh izdelkov, preostale pa zaradi sezonske narave redko ali nikoli.

Umetno so zviševali cene

Sistem je dobaviteljem omogočal manipulacijo s cenami - umetno so zviševali cene izdelkov z visoko porabo, hkrati pa zniževali cene manj priljubljenih ali sezonskih izdelkov.

Na prvi pogled ni bilo videti kršitev, saj je skupna cena paketa ostajala nespremenjena. V resnici so živila, kot je krompir, dobavljen v več tisoč tonah, zaračunali po izredno visokih cenah, redko naročena živila pa po le nekaj centov, ugotovitve preiskovalnih organov navaja Ukrajinska pravda.

Dve podjetji z istim lastnikom sta med avgustom in decembrom 2022 sta tako ustvarili več kot 16 milijonov evrov presežnega dobička, kar so potrdile strokovne analize. Del tega denarja so nato prikazali kot dividende ali finančno pomoč povezanim podjetjem in ga tako preusmerili v tujino. Preiskovalci sumijo, da so denar porabili za nakup hotelov na Hrvaškem in drugega premoženja.