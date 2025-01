Največji zvezdi današnjega dne nista bila Donald ali Melania, temveč ... (FOTO)

Čeprav bi moral biti zvezdnik današnjega dne Donald Trump, ki je slovesno zaprisegel kot 47. ameriški predsednik, je bilo sicer pričakovati, da bodo bolj kot vanj oči sveta uprte v njegovo ženo Melanio. Brhka Sevničanka, ki so jo Američani že razglasili za najbolj elegantno prvo damo vseh časov, brez težav namreč zbuja pozornost, kjer koli se pojavi. Nihče pa ni mogel predvideti, da bo nekdo, oziroma bolje rečeno nekaj, zasenčilo tudi njo – njen klobuk.

Druga dama Usha Vance in prva dama Melania Trump sta zelo različni. FOTO: Greg Nash/Afp

Melania je na inavguracijski dan izbrala klasičen videz, nosila je mornarsko moder plašč, ki ga je posebej zanjo oblikoval ameriški oblikovalec Adam Lippes, ter ujemajoč klobuk Erica Javitsa. Klobuk s širokim obodom je delno zakrival njen obraz, oblikovan pa je bil po vzoru britanskega kraljevega stila.

Ponagajal ji je veter. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Težave s prevozom

A klobuka prva dama skorajda ni nosila. Med transportom, pripeljati so ga morali s Floride v Washingron D. C., so ga namreč zaradi snežnega neurja poškodovali, Lippes pa je moral izdelati novega.

A vsi nad pokrivalom niso bili navdušeni, čeprav so se ob pogledu na prvo damo, ki ji je klobuk povsem zakril zgornji del obraza in močno otežil delo njenemu možu Donaldu, ko jo je poskušal poljubiti, močno zabavali. Spletni uporabniki so ga med drugim primerjali s klobukom risanega junaka Hamburglarja, zlobnega lika iz oglaševalskih kampanj svetovno znane verige s hitro prehrano.

Drugi uporabniki družabnih omrežij so našli podobnost med Melaniinim klobukom in klobukom Carmen Sandiego, lika iz priljubljene video igre in risanke. »Našel sem Carmen Sandiego,« je zapisal eden od spletnih uporabnikov, medtem ko je drugi pripomnil, da je bila Melania s klobukom videti kot lik Jima Carreya v filmu Maska.