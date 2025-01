Že takoj na začetku napeto, demokratske zvezne države tožijo Trumpa

Skoraj 20 pravosodnih ministrov ameriških zveznih držav je danes vložilo tožbo proti izvršnemu ukazu predsednika Donalda Trumpa, ki ukinja avtomatično pravico do državljanstva vsem, ki so rojeni na ozemlju ZDA. V tožbi opozarjajo, da je ta pravica zapisana v ustavi.

Trumpov ukaz krši 14. amandma k ameriški ustavi in predsednik ga ne more spreminjati, ne glede na to, da ima široka pooblastila glede politike priseljevanja, je zapisano v tožbi, v kateri sodeluje 18 zveznih držav, prestolnica Washington in mesto San Francisco.

»Predsednik ima pravico do svojega političnega programa, vendar pa ne more spreminjati ustave in uničiti pravne države,« je za CNN dejal pravosodni minister zvezne države New Jersey Matthew Platkin.

Glede na izkušnje

Glede na dosedanje podobne izkušnje s Trumpovimi tožbami se tudi ta zgodba ne bo končala, dokler zadnje besede ne bo reklo vrhovno sodišče ZDA. Tožba je bila vložena v zvezni državi Massachusetts, ki jo pokriva prizivno sodišče z demokratskimi sodniki, zato bo Trumpov ukaz tam skoraj zagotovo razveljavljen, njegova usoda pred vrhovnim sodiščem s konservativno večino pa ni povsem jasna.

Vrhovno sodišče ZDA je sicer doslej skozi zgodovino v podobnih primerih dosledno potrdilo pravico do državljanstva z rojstvom v ZDA.

Pred tem je podobno tožbo na zveznem sodišču v New Hampshiru vložila Zveza za državljanske svoboščine, skupaj z več organizacijami za zaščito pravic priseljencev.