Iskrena Melania Trump: ne strinjam se vedno z Donaldom!

»Morda me nekateri vidijo le kot ženo predsednika, vendar stojim na lastnih nogah,« je med drugim Melania Trump izjavila v intervjuju za Fox News le nekaj dni pred uradnim začetkom drugega predsedniškega mandata njenega moža in s tem vsem sporočila, da ni lutka, temveč je neodvisna in močna ženska.

»Tudi prvič sem bila samosvoja, vendar se mi je zdelo, da me ljudje niso jemali resno ali me sprejemali, morda bo zdaj drugače.«

Priznala je, da ne sledi slepo mnenju svojega moža in mu včasih tudi svetuje:

»Ne strinjam se vedno s tem, kar moj mož govori ali počne, in to je v redu. Dajem mu svoje nasvete, včasih jih upošteva, včasih jih ne,« je dodala Melania z nasmehom.

V pogovoru je zaupala tudi, kakšni so njeni načrti glede selitve v Belo hišo:

»Bom v Beli hiši. Ko bo treba, bom tudi v New Yorku ali v Palm Beachu. Moj prvi cilj je, da sem mama, prva dama in žena,« je komentirala ugibanja glede tega, kje bo po novem živela.

Melania je znana po lepem videzu in vitki postavi, za kar se lahko zahvali zdravi prehrani. Sledi strogemu prehranjevalnemu režimu, Inside Edition pa je že leta 2019 razkril, kakšna je njena prehrana:

Vsako jutro za zajtrk popije smuti iz špinače, korenja, borovnic, jabolčnega soka in nemastnega jogurta. Poleg hranilno bogatega napitka Melania vsak dan poskuša pojesti sedem kosov svežega sadja, njene najljubše pa so jabolka in breskve.

Kljub temu je nekoč razkrila, da včasih krši pravila in si privošči temno čokolado ali sladoled. Njen mož je popolno nasprotje.

Bodoči ameriški predsednik ne skriva, koliko obožuje hitro hrano in najslavnejšo gazirano pijačo, piše 24sata.hr.