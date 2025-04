Računalničar prijavil, da so ga posilili, policija ga je ignorirala, vzel je 14 večjih kamnov ...

Iz Hrvaške poročajo o precej nenavadnem primeru iz črne kronike. Zagrebčan (34) je že leta 2021 prijavil, da je bil pred skoraj 13 leti posiljen, in ko policija ni razrešila njegovega primera, se je odločil za drastičen korak.

Vzel 14 kamnov

V nahrbtnik je spravil 14 večjih kamnov in odšel do policistov ter začel metati kamenje v objekt policijske postaje, navaja Jutarnji list. Čeprav je hitro pobegnil, so ga policisti ujeli. Računalničarja so kazensko ovadili zaradi poškodovanja tuje stvari. Glede na to, da je kaznivo dejanje storil v neprištevnem stanju, tožilstvo zahteva, da mu odredijo ukrep psihiatričnega zdravljenja, do preklica pa tudi prepoved približevanja kamenjani policijski postaji na razdaljo 50 metrov.