Razlog sta njegova otroka: zvezdnik že 30 let ne govori z očetom

Glavna zvezda filma Sam doma, Macaulay Culkin, je bil že od zgodnjega otroštva pogosto v središču pozornosti. Star komaj deset let je postal svetovno znan, takrat se je v njegovi družini začela prava drama, piše uinterview.com.

A kljub vsemu Macaulay nikoli ni želel v javnosti razpredati o odnosu z očetom, s katerim ne govori že več kot 30 let.

Pred nedavnim pa se je odločil, da bo z vsemi delil, kaj je bil glavni razlog za prekinitev stikov, zakaj so v družbini vladali hladni odnosi, ter kako se je leta spopadal z vsem tem.

Ko je leta 1990 posnel prvi film Sam doma, je z vidika slave in uspeha nemudoma prehitel svojega očeta, odrskega igralca Christopherja Corneliusa Culkina.

Leta 1995 sta se njegova starša ločila, kar je povzročilo veliko bitko za skrbništvo nad sinom, ki je tedaj služil velike vsote.

Na koncu je šel sam na sodišče, da bi preprečil njun nadzor nad njegovim premoženjem in imenoval drugega skrbnika.

Zdaj, ko je star 44 let, se opisuje kot predvsem upokojenec, medtem ko je njegov brat, prav tako igralec Kieran Culkin prejšnji mesec osvojil oskarja za najboljšo stransko vlogo v filmu Resnična bolečina.

»Trenutno z očetom ne govori nobeden od njegovih otrok,« je Macaulay senzacionalno razkril v priljubljenem podkastu Kate in Oliverja Hudson z naslovom Radost sorojencev (Sibling Revelry).

»Z njim se nisem pogovarjal približno … 30 let? Zasluži si to. Je moški, ki ima sedem otrok, sedaj že štiri vnuke, in nihče od njih noče imeti ničesar z njim.

Sam bi kot moški vedel, da sem, če bi se znašel v njegovi situaciji, storil nekaj pošteno narobe. A on se ne počuti tako. Prepričan je, da ima prav in mi se motimo.

Je eden tistih narcističnih, norih ljudi. Nikoli se nisva razumela,« je pripovedoval in dodal, da se je na vse pretege trudil, da mu oče ne bi bil vzor, kako vzgajati sinova Dakoto in Carsona, ki ju ima z zaročenko Brendo Song:

»Eno od mojih najzgodnejših spominov nanj je bila misel: "Ko zrastem, ne bom takšen oče svojim otrokom."

In zdaj, ko ju imam, si še večkrat rečem: "Ne morem verjeti, da je bil takšen."«