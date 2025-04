Zanesite se na intuicijo in pokukajte v prihodnost

Ni treba, da se učite tarota ali drugih veščin napovedovanja prihodnosti, da bi lahko pokukali v prihodnost. Le postavite vprašanje in opazujte, kaj bo naslednja stvar, ki jo boste slišali, videli, zaznali v okolici oziroma vam bo ponujala odgovor. Lahko gre za skladbo na radiu, nekaj, kar reče partner, časopisni naslov, stavek v televizijski oddaji, del pogovora mimoidočega …

Premislite, kaj vam zaznano sporoča in kako to odgovarja na vaše vprašanje. Če ni povezano z vašo temo, to ni vaše sporočilo, zato opazujte naprej. Če v dnevu, dveh ne prejmete odgovora, to pomeni, da še ni pravi čas, da bi ga poznali, ali pa nočete sprejeti resnice. Počakajte nekaj dni in poskusite znova, dokler se situacija ne zjasni.