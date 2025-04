V 28. krogu 1. SNL Olimpija gostuje v Ajdovščini

Nedeljsko gostovanje vročih Celjanov v Spodnji Šiški je vrhunec 28. kroga 1. SNL, v katerem bodo pokalni poraženci Mariborčani s tekmo manj in solidnim izhodiščem poskušali obdržati stik z vodilno Olimpijo. Vijolični bodo gostovali pri Domžalčanih, zeleno-beli pri Ajdovcih.

Lendava: Nafta – Mura (sobota, sodnik Alen Borošak, 17.30): Nič novega, Lendavčani igrajo na ravni prvoligaša, a ne osvajajo točk. Proti velikemu tekmecu iz Murske Sobote te štejejo dvojno, za pobeg od Domžalčanov in za prestiž. Med Sobočani je edini, ki lahko veliko pridobi, le trener Matjaž Kek ml. Z vsako zmago je bliže trdnejši pogodbi.

Koper: Koper – Radomlje (Bojan Mertik, 20.15): Če so Koprčani imeli v preteklosti s čim težave, so jih imeli z zmagovanjem v nizu proti premagljivim tekmecem. Pred prihodom Slaviše Stojanovića se je prav zato poslovil Oliver Bogatinov, »Slave« je zdaj nanizal dve »pričakovani« zmagi. Tretja bi lahko bila evropska.

Ajdovščina: Primorje – Olimpija (nedelja, Martin Matoša, 15): Tri tekme, 9:0. Olimpija ima v Primorju »partnerja« za šampionsko zvezdico. Ajdovci si tega niso želeli, gre za splet naključij in všečne igralne filozofije trenerja Milana Anđelkovića, ki je pisana na kožo pragmatičnemu Victorju Sanchezu. Kljub optimizmu direktorja Igorja Barišića Španec še ni sprejel odločitve o nadaljevanju dela v Ljubljani.

Ljubljana: Bravo – Celje (David Šmajc, 17.30): Šiškarji so še v zastoju, toda to Alberta Riere ne zanima. Španec ve, da so lahko že čez noč znova najbolj neugodni tekmeci. Prvaki so tudi »obrnili ploščo«. V zadnjih dveh tekmah so dosegli le dva gola, prejeli nobenega. Ne dva, Domžalčanom v prvenstvu in Mariborčanom v pokalu bi morali zabiti najmanj deset golov. Celjani so v najtežjem obdobju, ko želijo ne le v pokalnem tekmovanju, temveč tudi v prvenstvu ujeti Evropo za naslednjo sezono, hkrati pa proti Fiorentini biti še evropski junaki.

Domžale: Domžale – Maribor (Aleksandar Matković, 20.15): Prvi strelec Domžalčanov Danijel Šturm ne bo igral, a tudi najboljši strelec Mariborčanov Benjamin Tetteh ne bo. Nekdanji član Maribora ima preveč rumenih kartonov. Rezultatska neuspešnost vijoličnih, če se o njej sploh lahko govori glede na položaj na lestvici, je najmanjša težava. Veliko usodnejše so druge, kot so vizija turških vlagateljev, trenerjeva taktična usposobljenost in zrelost, igralna usmeritev, selekcija ... Po novem še obupna travnata površina! Za »fuzbal«, ki ga igrajo, je celo ustrezna. Vseh težav pa čez noč ne bi razrešil niti Zlatko Zahović. Toda, mar je bilo pred dvema sezonama kaj drugače pri Olimpiji? Zmešnjava s trenerjem, igro, igralci, vse je bilo »skregano z logiko«.