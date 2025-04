Bralec pri zdravniku opazil nekdanjega ministra: »Ni bil videti najbolje«

Senko Pličanič je doktor pravnih znanosti, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in nekdanji politik. Med letoma 2012 in 2014 je bil minister za pravosodje in javno upravo v vladi Alenke Bratušek. Po izstopu iz politike se je vrnil v akademske in strokovne vode, kjer še naprej deluje na področju upravnega prava in pravne teorije.