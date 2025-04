Ste videli, kako so si privoščili Rosvito Pesek? »Še 'žlahta' me je poklicala«

Rosvita Pesek je bila za prvi april tarča enega izmed slovenskih spletnih medijev. Kot so zapisali, naj bi dolgoletna voditeljica Odmevov po več desetletjih zapustila to večerno informativno oddajo, nova služba pa naj bi jo čakala na komercialni televiziji.

Voditeljica se je 2. aprila, že minuto čez polnoč, oglasila na facebooku in pomirila sledilce, da še vedno ostaja na Odmevih. Je pa priznala, da so jo po objavi novice o odhodu z nacionalke klicali celo zaskrbljeni sorodniki. »2. april. Jaz pa še kar na TVS. PS; še žlahta me je poklicala zaradi potegavščine,« je zapisala voditeljica.

Peskova, ki je v osemdesetih novinarsko kariero začela prav na TV Slovenija, tako ostaja prepoznavni obraz večernih Odmevov.