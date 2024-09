Slavni britanski igralec bi po padcu rad končal, kar je začel

Britanski igralec​ Ian McKellen je junija v vlogi Johna Falstaffa v predstavi Player Kings, priredbi Shakespearovih dram Henrik IV., 1. in 2. del, v londonskem gledališču West End izgubil ravnotežje in padel z odra. McKellen, ki trenutno promovira svoj najnovejši film Kritik, je izjavil, da je padec žalosten spomin in da bi nekega dne spet rad nastopil kot Falstaff.

»Spoznal sem, da bi bilo najbolje, če bi se vrnil in znova odigral vlogo,« je povedal v intervjuju za agencijo Reuters. »Rad bi nekega dne rekel, da sem dobro odigral Falstaffa, namesto da bi povedal, da sem neke noči padel z odra in vloge nisem mogel dokončati,« je dejal 85-letni igralec. Kljub temu pa noče delati preveč načrtov za prihodnost, saj si je poškodoval vretence; kakor je dejal, ga je pred resnejšo poškodbo rešil močno oblazinjen kostum, v katerem je igral precej okroglega Falstaffa.

V Kritiku igra časopisnega gledališkega kritika

V Kritiku, ki temelji na romanu Curtain Call britanskega pisatelja Anthonyja Quinna, McKellen igra vplivnega časopisnega gledališkega kritika Jimmyja Erskina v 30. letih prejšnjega stoletja v Londonu. V obupu, da bi ohranil položaj po smrti svojega šefa, Erskine sklene nevarno zavezništvo z igralko Nino Land (igra jo Gemma Arterton), ki se razvije v visoko tvegano igro spletk in manipulacij.

Sir Ian McKellen je leta 1991 za svoje igralske dosežke dobil viteški naziv. FOTO: Profimedia

»Zaplet je nekoliko melodramatičen, no, pa saj so bila 30. leta melodramatična,« je dejal McKellen. V filmu igralec – ki je v svojih štiridesetih razglasil, da je homoseksualec – upodablja odkritega geja, kar ga je tudi pritegnilo k vlogi. »Takšna drža bi bila izziv v 30. letih prejšnjega stoletja, tudi za človeka, ki je bil znan in varen na svojem položaju,« je dejal McKellen.

Odrsko kariero je začel leta 1961 in že desetletja navdušuje občinstvo s klasičnimi Shakespearovimi vlogami, kot so Rihard III., kralj Lear in Macbeth, nekoliko mlajše gledalce pa je očaral z vlogama čarovnika Gandalfa v filmih Gospodar prstanov in Hobit ter kot vodja mutantov Magneto v filmih Možje X.