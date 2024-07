Slavna voditeljica se umika od oči javnosti: »Končala sem s slavo«

Ellen DeGeneres je napovedala, da se umika iz televizijske industrije. Komičarka in nekdanja voditeljica je ob tem izrazila mnenje o obtožbah o toksičnem delovnem okolju, zaradi katerih je stopila korak nazaj.

»To je zadnjič, da me vidite,« je rekla občinstvu v San Franciscu med svojo poslovilno turnejo Ellen's Last Stand ... Up. »Po koncu svoje Netflixove oddaje zaključujem,« je pojasnila. Pred tem je napovedala, da se bo v takrat prihajajoči oddaji odzvala tudi na škandal.

»Da odgovorim vsem, ki me to sprašujejo - da, govorila bom o tem,« je dejala. Odzvala se je tudi na vprašanje o možnosti, da bi znova nastopila v vlogi Dory v franšizi Iskanje malega Nema.

»Ne, odhajam,« je zagotovila svojim oboževalcem. O obtožbah glede toksičnega delovnega okolja je povedala: »Lahko sem zahtevna, nepotrpežljiva in žilava. Sem močna ženska. Sem marsikaj, a nisem zlobna,« je zatrdila. »Včasih sem govorila, da me ne zanima, kaj ljudje mislijo o meni. Zdaj se zavedam, da sem to rekla na vrhuncu svoje priljubljenosti.«

Oddaja je ne zanima več

»Izvedela sem, da so se dogajale stvari, ki se nikoli ne bi smele zgoditi. To jemljem zelo resno. In želim povedati, da mi je zelo žal za ljudi, na katere je to vplivalo,« je takrat dejala Ellen po 18 uspešnih sezonah svoje televizijske oddaje.

»Ko si ustvarjalna oseba, potrebuješ vedno nove izzive - in ne glede na to, da je bila moja oddaja odlična in zabavna, mi preprosto ni več izziv,« je dejala za The Hollywood Reporter.

Preberite še: