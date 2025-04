Kako slabo je na prazen želodec piti kavo?

Zakaj je kava prišla na slab glas? »Zaradi kofei­na in dodatkov, s katerimi je pogosto oplemenitena, denimo s sladkorjem,« meni gastroenterologinja Sunana Sohi iz Kentuckyja.

Drži, da pri nekaterih povzroča težave, kot so občutek polnosti, napihnjenost, pekoče bolečine in spahovanje. To je mogoče preprečiti z izogibanjem kofeinu ali s pitjem kave ob hrani.

»Kava je sama po sebi kisla pijača. Spodbuja nastajanje hormona gastrina, ki sicer pospešuje prebavo, a povečuje izločanje kisline v želodcu,« pojasni bostonska gastroenterologinja Supriya Rao. In doda: »Fenoli, snovi, ki jih vsebujejo kavna zrna, dvigajo raven kislosti v prebavilih.«

Kislina v želodcu

»Vrednost pH kave znaša pri­bližno 5, želodčna kislina ima vrednost pH približno 2,« navede Supriya Rao in pove, da zato želodec sposoben predelati kislino, ki vanj pride s kavo, in mu ne škodi. Vpliv kofeinskega napitka se med posamezniki razlikuje – karkoli zaužijemo, spodbuja nastajanje želodčnih sokov, pri kavi jih nastane nekaj več.

Če po skodelici kave na prazen želodec občutimo nelagodje, napenjanje, bolečino, slabost ali druge simptome, se tej navadi raje odpovejmo. Študije so med drugim namreč pokazale, da lahko kava pripomore k sproščanju spodnje mišice požiralnika, kar pomeni, da se hrana ali kislina vračata vanj in pojavi se pekoča zgaga.

Vrste kave

Obstaja morda razlika med vrstami kave? Temneje pražena zrna so z vidika kislosti boljša od manj praženih, tudi hlad­no pripravljena kava je glede vpliva na požiralnik in kisline boljša izbira, so dokazali strokovnjaki z Univerze Thomasa Jeffersona.

Za konec: morda bi ob omen­jenih težavah izbrali drugo kofeinsko pijačo, denimo čaj. Ta je pri ljudeh, pri katerih kava povzroča dispepsijo ali pekočo zgago, boljša izbira, zlasti če pijejo na prazen želodec.

Zeleni in črni čaj imata številne ugodne učinke na zdravje, vsebujeta pa manj kofeina in manj kisline, zato sta prijaznejša do preobčutljivega želodca in na kofein občutljivega požiralnika.