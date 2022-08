Ellen ni povabljena na pogreb

Čeprav je bila grozljiva prometna nesreča, v kateri je igralka Anne Heche v le nekaj minutah treščila v dve stavbi, ob drugem trku pa je tako njen avto kot hišo zajel ogenj, zanjo usodna, bo vendar živela še naprej. Za seboj je pustila dva otroka, sinova, stara 20 in 13 let, po smrti pa darovala svoje organe. Mediji pa so se razpisali o njeni ljubezni z Ellen DeGeneres. »Če bi posneli trenutek, ko sem spoznala Ellen, bi se luči zatemnile in vsi okoli naju bi zbledeli,« je Anne povedala o začetku njune ljubezni. Zvezdnici sta se spoznali leta 1997 na zabavi ob podelitvi oskarjev. »Do nje sem šla. Privlačila me je in jaz sem privlačila njo,« je še povedala igralka, ki je tistega leta svetu razkrila, da je biseksualka. »Čez nekaj trenutkov so bile moje roke na njenih stegnih. Poskušala mi je dopovedati: 'Paziti moraš.' Jaz sem odvrnila: 'Vseeno mi je.' V meni je bil kaos. Nič drugega ni bilo več pomembno,« je o romanci, ki je presenetila svet, še povedala Anne, ki se je v tistem času sicer dobivala s komikom Stevom Martinom.

Načrti o poroki se niso uresničili

Izkoristila me je, je po koncu zveze trdila Ellen DeGeneres. FOTO: Lucy Nicholson, Reuters

Ellen in Anne ljubezni nista skrivali, a v raju so se pojavile težave, saj se je govorilo, da se je Hechejeva med snemanji zapletla s soigralcem Vinceom Vaughnom. Govoric, da Anne rada pogleda za drugimi, je bilo veliko, zato se je slavni par odločil za zakonsko terapijo. Leto pozneje sta najavili, da se bosta poročili, govorili sta celo o tem, da si želita otrok, a nobena od želja se ni izpolnila. Razšli sta se leta 2000. Ellen je kmalu po koncu zveze razkrila razloge za razhod: Anne se je zapletla s snemalcem Coleyjem Laffoonom, s katerim je sodelovala pri snemanju dokumentarca o Ellen. »Mislila sem, da me Anne ljubi, zdaj pa poznam resnico. Nikoli me ni ljubila. Spoznala sem, da me je le izkoristila,« je po pisanju medijev povedala Ellen, ki je bila nad nekdanjo partnerico še bolj razočarana, ko je izvedela, da bo v avtobiografiji razkrila podrobnosti o njuni zvezi. Izdala jo je na dan, ko se je začela Ellenina televizijska oddaja The Ellen Show. Ellen je po koncu zveze le redkokdaj spregovorila o Anne, je pa namignila, da ji je bila pomembna le pozornost, ki sta jo imeli kot prvi odkriti lezbični par Hollywooda. »Njej je bilo to všeč, meni pa je bilo čez čas neprijetno. Skrbelo me je, da ne bi izpolnili pričakovanj javnosti. Nisva jih, in to lahko označim za največjo bolečino v svojem življenju.«

Anne Heche bo živela še naprej, po smrti je darovala svoje organe.

Ellen, ki z bivšo v zadnjih letih ni bila v stikih, srečo pa je našla z igralko Portio de Rossi, ni bila povabljena na Annin pogreb; ta je bil le za družino in najtesnejše prijatelje.