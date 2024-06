Slavna voditeljica: »Odstranili me bodo, ker sem zlobna, stara ali gej.«

Ellen DeGeneres je pogovorno oddajo vodila celih 19 let, a potem, ko so ji sodelavci in zaposleni očitali rasizem, nasilje ter mobing, se je z malih zaslonov umaknila.

Vendar se 66-letna voditeljica vrača, piše Page Six, kjer navajajo, da v njenem sodelovanju z Neflixom nastaja nov projekt z naslovom Ellens‘s Last Stand... Up, ki bo vključeval tudi turnejo.

Ellen se bo med nastopi dotaknila tudi obtožb in očitkov, ki jih je bila deležna v zadnjih letih.

»Potrebovala je nekaj časa, da si opomore. Je umetnica, želi se zabavati, ne more samo sedeti doma,« je povedal prijatelj televizijske zvezde.

Pogovorna oddaja The Ellen DeGeneres Show se je končala maja 2022, voditeljica se je tedaj povsem umaknila z malih zaslonov in se posvetila reševanju goril.

Ustanovila je fundacijo The Ellen DeGeneres Campus of the Dian Fossey Gorilla, katere cilj je ohranjanje te vrste ter nadaljevanje poslanstva svetovno priznane primatologinje.

»Drugič sem bila umaknjena z estrade. Na koncu me bodo umaknili še tretjič. Ker sem zlobna, stara ali gej,« se je pošalila na svoj račun.

Producent njenega zadnjega projekta je Ben Winston, v njem se lahko nadeja podpore Katy Perry, Orlanda Blooma, Khloe Kardashian in Kris Jenner.

»Veliko časa je preživela pri ustvarjanju nečesa zelo smešnega. Čuti, da mora delati za zabavo ljudi in za svojo dušo,« je še povedal njen prijatelj.