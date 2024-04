Širi se posnetek, ko jo Meghan Markle odriva od princa Harryja (VIDEO)

Meghan Markle in princ Harry sta bila glavni zvezdi polo turnirja v Miamiju, kjer so ju pozorno spremljale kamere, posneli so celo njun redek javni poljub, zdaj pa se širi posnetek, ki ju prikazuje v nekoliko drugačni luči.

Tako je zabeležen trenutek, ko Meghan neznanki, ki se je želela fotografirati ob Harryju, pove, da ne sme pozirati ob njenem možu in jo prosi, naj se odmakne od njega, medtem ko ženska vztraja, da je poleg princa.