Sin kraljice Camille razkriva skrivnosti z dvora

Tom Parker Bowles je sin britanske kraljice soproge Camille iz njenega prvega zakona z Andrewom Parkerjem Bowlesom in se je odločil razkriti nekaj resnic o očimu, kralju Karlu III.

S kraljevo družino si je Tom, avtor več knjig o hrani, blizu, kar je izkoristil za svoje novo delo z naslovom Kuhanje in krona: kraljevi recepti od kraljice Viktorije do kralja Karla III.

V kratkem objavljena knjiga torej ponuja vpogled na kraljevo mizo.

Brez odpadkov

Kot navaja People, ki se sklicuje na Daily Mail, je v knjigi Tom razril, kaj jesta kralj in kraljica. Piše, da sta ljubitelja preproste, zdrave in sezonske prehrane. Za njune obroke skrbi kraljevi kuhar Mark Flanagan, ki z njima potuje na različne posesti.

»Kralj uživa tisto, kar je na voljo: preproste in zdrave jedi, pripravljene iz sestavin, pridelanih na njegovih posestih. Na Karlovi mizi ni odpadkov,« piše Tom.

Shramba na britanskem dvoru je polna sezonskih živil, vključno z divjačino, govedino, jagnjetino … Karel v resnici poje veliko sadja, kot so jagode in maline, ter zelenjave, denimo graha in blitve.

Tom navaja, da njegov očim nima kosila, je pa zato pri njem obvezen čaj ob petih popoldne. To je nekaj, kar monarh jemlje zelo resno in ob čaju najpogosteje postrežejo tortice, piškote, pralineje, žemljice in pecivo, razne zvitke, poširana jajca na toastu, škampe ali sendviče s perutnino, dimljenim lososom, šunko in gorčico.

Kraljica rada kosi, za ta obrok pa izbira lahke jedi, kot so puranja juha in malo dimljenega lososa. Bolj obilna je na dvoru večerja.

Tom je opazil, da so banketi kraljeve družine vse, le sproščeni ne. Gostom, ki sedijo za dolgo mizo v dvorani sv. Jurija na gradu Windsor ali v plesni dvorani palače Buckingham, se praviloma postreže obrok s tremi jedmi.

Jedilniki so vedno napisani v francoščini in kralj jih mora obvezno odobriti.

»Ne gre samo za jed, gre za briljantno koreografiran ples, sufle diplomacija v najboljši izdaji, medtem ko gostje sedijo pri mizi,« v knjigi opisuje Tom, ki se je v svojem delu dotaknil tudi prehrane in kulinaričnih želja predhodnih monarhov, vključno s pokojno kraljico Elizabeto II. in princem Filipom.

Opisal je še, kakšno je delo kuharjev v različnih kraljevih rezidencah, denimo palači Buckingham, Sandringham in Balmoral, medtem ko pripravljajo jedi za kralja in kraljico.