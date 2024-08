Princesin sin se ni prvič znesel nad partnerico

Potem ko je na začetku meseca pastorek norveškega prestolonaslednika Haakona napadel dekle in razdejal stanovanje, zaradi česar je moral 30 ur preživeti v samici, se je zdaj oglasila mama njegovega bivšega dekleta in razkrila, da incident ni bil prvi, najverjetneje niti zadnji.

Marius Borg Høibi, ki se je princesi Mette-Marit rodil v kratki zvezi z nekdanjim kaznjencem, se je medtem sicer javno opravičil in priznal, da je k njegovemu nasilnemu vedenju precej prispevalo uživanje velikih količin alkohola in celo kokaina. »To dejstvo ni opravičilo za moja dejanja, najbolj pomembno zame je trenutno opravičilo svojemu dekletu. Ni si zaslužila, kar se je zgodilo tiste noči, niti si zdaj ne zasluži vsega pritiska, ki jo nad njo izvajajo norveški in tuji mediji,« je med drugim dejal Marius, ki je javno obljubil, da bo sodeloval s policijo v vseh morebitnih nadaljnjih postopkih.

30 UR je preživel v samici.

Kljub temu da se je Marius pokesal, pa to mame zdaj 29-letne Juliane Snekkestad, s katero se je Marius dobival med letoma 2018 in 2022, ni prepričalo niti ganilo. »Razumem, da imajo ljudje veliko prtljage iz otroštva, ki jo nosijo s seboj, mnogi zaradi tega obiskujejo psihologe in psihiatre, a nikomur to ne daje pravice, da se do drugih ljudi obnaša nespoštljivo in nasilno,« se je na Mariusovo opravičilo odzvala Nina Snekkestad, ki si je s hčerko zelo blizu, zato je njeno bolečino ob Mariusovih zlorabah čutila kot svojo. In celotno družino je menda izjemno prizadel tudi njegov zadnji incident.

Mette-Marit je bila mama samohranilka, ko se je poročila s Haakonom. FOTO: Silje Katrine Robinson/Reuters

»Vse skupaj je za vse nas zelo zelo čustveno. Juliane veliko joka, saj podoživlja svoje travmatične izkušnje z njim. O tem trenutno ne more niti govoriti, tako zelo je razburjena,« je norveškim medijem še povedala Nina, ki pravi, da je njena hči izjemno empatična oseba, ki se je od nekdaj dotaknejo trpljenje in bolečina drugih, in se je preveč poistovetila z Rebecco Helberg, Mariusovo zadnjo žrtvijo.

Norveška kraljeva družina se na nove obtožbe za zdaj ni odzvala.

Kljub temu se je Juliane na dogodek odzvala z zapisom na družbenem omrežju, kjer je priznala, da je bila tudi sama žrtev »psihičnega in fizičnega nasilja omenjene osebe«. »Najprej bi rada družini, prizadeti v incidentu, poslala tople misli in pozitivno energijo. Moji najbližji so že dolgo vedeli, da se je podobno zgodilo tudi meni, zdaj pa sem se odločila, da ne bom več tiho, čas je, da za moje trpljenje izve ves svet. Tudi jaz sem bila v preteklosti žrtev psihičnega in fizičnega nasilja omenjene osebe, še posebno kruto in boleče je bilo psihično nasilje, ki ga je izvajal nad mano. Tega ne delim zato, ker si želim sočutja ali bi rada pozornost preusmerila nase. To delim zato, ker se mora to nemudoma nehati,« je zapisala nekdanja manekenka.

V zakonu sta se jima rodila še dva otroka. FOTO: Lise Aserud/afp

Našla se je tudi tretja domnevna žrtev pastorka bodočega norveškega kralja, ki prav tako trdi, da je v zvezi z njim trpela nasilje, Marius naj bi jo celo davil in brcal. Norveška kraljeva družina se na nove obtožbe za zdaj ni odzvala, v začetku avgusta, potem ko se je razvedelo, da je Marius pristal na policijski postaji, se je odzval le princ Haakon in dejal, da gre za »resno zadevo, v katero je vpletena policija«, nato so se kraljevi zavili v molk.