Princ George po očetovih stopinjah: star je komaj 11 let, a to je pravi čas za začetek

11-letni princ George, najstarejši otrok britanskega princa Williama in drugi v vrsti za prestol je znova pokazal, kako zelo je podoben očetu.

Fant se je namreč že začel spoznavati z osnovami letenja.

Prvi polet z inštruktorjem, ki je trajal eno uro je doživel zadnje dni poletnih počitnic in po pisanju britanskih tabloidov mu je bila izkušnja zelo všeč.

Njegova starša, Kate Middleton in princ William, sta s ponosom spremljala podvig najstarejšega otroka.

»George ima res komaj 11 let, a to je pravi čas za začetek. Britanska kraljeva družina je ponosna na tradicijo letenja in zdi se, da je George naslednji na vrsti,«

je za medije povedal vir blizu družine in spomnil, kako je princ z zanimanjem opazoval kabino helikopterja v letalski bazi Fairford leta 2016 in leto kasneje v Nemčiji.

Po britanskih zakonih lahko zainteresirani za letenje usposabljanje začnejo pri 14. letih, z inštruktorjem letijo do 16. leta in s 17. leti dobijo dovoljenje ta samostojne polete.

Če bo George nadaljeval v tej smeri, bo stopal po stopinjah pradeda princa Philipa in očeta.

William je bil do leta 2017 pilot britanskih zračnih sil (RAF) in je pilotiral helikopter za iskanje ter reševanje East Anglian Air Ambulance, zasebno je letel še kasneje.

Tudi med palačo Kensington in posestvom Anmer Hall, na tej razdalji je prevažal svojo družino.

Princ Philipp je usposabljanje za letenje začel leta 1952, ko je bil star 31 let.

Pilot je bil tudi Georgov stric princ Harry, ta se je po treh letih usposabljanja leta 2013 kvalificiral za pilota helikopterja Apache.