Shannen Doherty: ob vsakodnevni bitki za življenje zame pomembno, da to povem

Igralka Shannen Doherty, ki se že leta pri z rakom, je eno od vidnejših vlog odigrala v domišljijski seriji Čarovnice, kjer pa v vlogi čarovnice Prue ni nastopala v zadnjih sezonah.

Domnevno zaradi konfliktov s soigralko Alysso Milano. Ta naj bi producentom dala ultimat: ali ostane ona ali Dohertyjeva. Serija je imela osem sezon, Shannen je nastopala v prvih treh.

A kot je ta povedala v svojem podkastu Let's Be Clear With Shannen Doherty, se v serijo ne bi vrnila, četudi bi bila povabljena in da tega nikoli ne bi obžalovala, saj bi jo vrnitev strla.

»Žal mi je samo zaradi oboževalcev, ne obžalujem pa zaradi sebe. Ko sem bila odpuščena, sem bila uničena. Še leta, leta kasneje, so se spomini vračali. Vrnitev bi me nedvomno zlomila.«

V začetku tega leta je spor med zvezdnicama znova stopil v ospredje, ko je Milanova nekdanjo soigralko obtožila, da potvarja dogodke iz preteklosti.

Dohertyjeva je obtožbe zanikala in dejala, da pripoveduje zadeve tako, kot se jih spominja, ter da ničesar ne spreminja in o ničemer ne laže:

"Na tej točki mojega življenja z mojo diagnozo oprostite, če bom začela jokati, ko se vsak dan v življenju borim z grozljivo boleznijo, je zame izjemno pomembno, da povem resnico, čeprav odstopa od pripovedi, ki so mi jo ponudili drugi.«

Serija Čarovnice je prikazovala življenje treh sester Halliwell, ki ugotovijo, da so od prednic podedovale nadnaravne sposobnosti, s katerimi se lahko borijo proti zlu.

Po odpustitvi Shannen se je ekipi pridružila Rose McGowan.