Hudo bolna igralka se pripravlja na zadnje slovo

Shannen Doherty je bila vedno močna in samosvoja, ne samo v vlogah, ki jih je igrala, temveč tudi v osebnem življenju.

52-letnica se sooča z rakom dojke v četrtem stadiju, kar ji ni vzelo ne volje do življenja in ne poguma, čeprav to ne pomeni, da si zatiska oči pred realnostjo.

Pred kratkim je v svojem podkastu Let's Be Clear pripovedovala o ljubezni do bližnjih, zlasti do mame Rose, in o tem, kako se pripravlja na zadnje dejanje.

Kot je dejala, se hoče znebiti čim več predmetov, ki jih ima v lasti. Čeprav se to zdi banalno, je zanjo to zelo pomembno in čustveno opravilo. Odloča se, kaj bo podarila, kaj bo prodala in kaj obdržala. S tem hoče, je pojasnila, olajšati delo mami, potem ko nje ne bo več.

»Trenutno je moja prioriteta moja mama,« je povedala Shannon in dodala, da je noče še dodatno obremenjevati, sploh pa ji ne zadajati bolečine, ki bi je bila deležna, če bi se morala s tem ukvarjati sama.

Prav podpora mame in njen pogum sta, kot je še zaupala igralka, zanjo močni opori.

Igralkina pripoved je poslušalce popeljala v njen dom v Tennesseeju, kraj, za katerega je nekoč sanjala, da bo zatočišče zanjo, za njeno mamo in za konje v stiski.

Te načrte ji je prekrižala bolezen in Shannon se je dolgo borila s tem, ali jih uresničiti ali ne, na koncu je prevladal razum in je načrte opustila:

»Bilo je težko, a zaradi finančnih in drugih očitnih omejitev so bile to neuresničljive sanje. Ugotovila sem, da lahko za konje skrbim tudi drugače.«

Opuščanje imetja, med katero je veliko starin, zanjo ni dejanje obupa, temveč priložnost, da več časa preživi z njenimi dragimi in za nabiranje novih izkušenj.

S prodajo predmetov namreč tudi kaj zasluži in si lahko privošči več izletov ter potovanj z mamo ter obiskov ljudi, ki ji veliko pomenijo.

O svoji bolezni Shannon odkrito pripoveduje. Z rakom dojke se je soočila leta 2015, ta je bil v remisiji do leta 2017, a se je vrnil z vso močjo.

Nazadnje je zaupala, da se je razširil na možgane in kosti, piše Hello.