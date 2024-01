Težko bolna igralka brez dlake na jeziku, koga noče na pogrebu

Shannen Doherty se bori z rakom dojk. Ta se je, kot je povedala junija lani, razširil na možgane, novembra lani pa je zaupala, da je prizadel tudi njene kosti.

Kljub temu da ni obupala nad življenjem, veliko razmišlja o tem, kaj se bo zgodilo, ko se bo njen čas iztekel.

V svojem v podkastu Let's be clear je odkrila načrte za pogreb in vse, kar je povezano z njim.

V pogovoru z dobrim prijateljem Chrisom Cortazzom, ki ga je določila za izvršitelja oporoke, je 52-letna igralka povedala:

»Da, to je morbidna, a po svoje tudi zabavna tema. Želim biti kremirana in želim, da se moj pepel pomeša s posmrtnimi ostanki mojega očeta ter psa. Del pepela sicer lahko spremeniš v diamant.«

Ne ve še, kje naj bi bila raztrošena večina, zanimiva se ji zdi ideja, da nekje, kjer bi iz njega lahko zraslo drevo.

»Želim si, da bi to bil kraj, ki sva ga z očetom imela rada in nama je pomenil največ,« je dodala in namignila, da sta vedno uživala v Malibiju v Kaliforniji.

Kar zadeva ljudi, ki bi se na zadnji poti poslovili od nje je dejala, da ima dolg seznam tistih, ki jih tam ne želi.

»Prišli bodo mnogi. Ker so to spodobi. Ker je to politično korektno, čeprav me ne marajo. Nočem jih tam.

Prišli bodo zgolj zato, da ne bi izpadli slabi, da jih drugi ne bi gledali postrani … a naj jim vse skupaj olajšam: moj pogreb naj bo festival ljubezni.

Nočem, da na njem kdo joče in si hkrati misli: hvala bogu, ker je p…… odšla,« je odkrila nekdanja zvezdnica serije Beverly Hills 90210.

Enako misli tudi za zbiranje na dan pogreba pri njej doma. Rada bi, da bi tam bili le njeni dragi in slavili njeno življenje, ne pa objokovali njene smrti, piše portal Daily Mail Online.