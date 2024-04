Težka bolezen ji je to preprečila

53-letni zveznici serij Beverly Hills in Čarovnice Shannen Doherty so leta 2015 odkrili raka dojke. Ta je bil od leta 2017 v remisiji, je pa igralka februarja 2020 povedala, da se je vrnil in da je v četrtem stadiju ter junija 2023 še, da se je razširil na možgane.

Zvezdnica o bolezni govori odkrito, med drugim tudi v svojem podkastu Let's Be Clear.

V zadnji epizodi je klepetala z bivšim zaročencem Robom Weissom ter mu povedala, da je načrtovala tetovažo, s katero bi se poklonila očetu.

Bivša sta se namreč pogovarjala o različnih tatujih, in Shannon je pojasnila: »Hotela sem enega res posebnega. Hotela sem očetovo ime.«

John Thomas Doherty mlajši je leta 2016 umrl star 66 let.

Weiss ji je dejal, da pozna nekoga, ki bi ji lahko izpolnil željo, a je igralka pojasnila, zakaj bo ta neizpolnjena:

»Sprijaznila sem se s tem, da ga ne morem imeti. S tetovažo se namreč poveča tveganje za okužbe.«

»Ne bi te peljal kar k nekomu,« je na to dejal Weiss, a je ostala neomajna.

Rob in Shannen sta bila zaročena od leta 1995 do 1998 in ona je bivšemu zaupala še, da se počasi umika iz norije življenja.

»Hočem se umiriti, nočem več naglice v življenju. Kajti če me je rak česa naučil, me je tega, da je treba ceniti mir.«

Dodala je še, da čeprav je njeno življenje zmotila bolezen ter z njo terapije in vse kar sodi zraven, je prav po zaslugi te osvojila znanja, ki so jo spremenila kot človeško bitje.

Zaradi nje je postala oseba, ki ceni mir.

V prejšnji epizodi podkasta je povedala, da je trenutno v fazi čiščenja in da se hoče znebiti čim več predmetov ter s tem poskrbeti, da se ne bo treba z njeno lastnino po smrti ukvarjati mami Rosi.

»Moja prioriteta je trenutno moja mama. Vem, da ji bo hudo, ker bom umrla pred njo, zato ji hočem vsaj malo olajšati zadeve.

Nočem, da bi morala pregledovati štiri skladišča mojega pohištva.«