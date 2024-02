To po zadnji odločitvi sodišča sporoča Severina

Z odlokom županijskega sodišča v Splitu z dne 6. februarja je deček Aleksander, ki je včeraj praznoval 12. rojstni dan, ponovno vrnjen mami Severini oziroma imata starša nad njim deljeno skrbništvo, pišejo hrvaški mediji.

»To je mali korak za človeštvo, a velik za vse ženske, ki se, tako kot jaz, leta potikajo po centrih za socialno delo in sodiščih ter so pri tem psihično, fizično in institucionalno zapostavljene.

Javnost je pokazala svojo moč,« je pevka za Glorio povedala kmalu potem, ko so mediji poročali o novem preobratu v borbi za skrbništvo nad njenim sinom.

Pred nekaj manj kot mescem dni je namreč vrhovno sodišče republike Hrvaške preklicalo prejšnji odlok splitskega sodišča in dečka dosodilo očetu, ki je tako postal edini skrbnik.

Z novim odlokom sta znova skrbnika oba, kajti kot piše v njem, sta oče in mati dolžna sporazumno in enakopravno opravljati starševsko skrb.

»Novico sem prejela v čudoviti Istri, kjer praznujemo rojstni dan dveh zame najpomembnejših moških - sina Aleksandra in menedžerja Tomice Petrovića.

Srečna sem, a razen za rojstnodnevno, ni časa za evforijo. Odločba je enaka odločbi iz leta 2021. Seveda je sklep boljši od tega, da bi otroka videvala dvakrat na teden po dve uri, ne da bi za to obstajal kakšen razlog.

A nadaljujem bitko. Zahtevala bom samostojno skrbništvo in nadaljujem boj za vse ženske oziroma za njihove otroke, s katerimi sistem ravna kot s krompirjem,«

je v izjavi za Danas.hr zapisala pevka in dodala, da ni pričakovala, da bo sodišče v Splitu tako hitro sprejelo novo odločitev, saj je bilo do sedaj v njenem, oziroma v primeru njenega otroka veliko krivic in korupcije.

Posebej jo veseli, da je bila novica objavljena na dan, ko njen sin praznuje rojstni dan. Najljubšima slavljencema je čestitala tudi na družabnih omrežjih:

»Pred 12. leti je v Splitu padal sneg … Moj Tomica je od mene iz porodnišnice odšel na praznovanje rojstnega dne pri Graši. Okoli devetih zvečer je zdravnik rekel: »Severina, čas je, gremo v porodno sobo.«

Vzela sem telefon, da bi napisala mami, kaj se dogaja, tam je bilo sporočilo Tomice: »Dajmo, hop, hop, hop. Da bova z Aleksandrom skupaj praznovala.«

Ob 23.05 se je rodil najlepši angel na svetu in jaz sem postala najsrečnejša ženska na svetu. Vse najboljše sin … in tebi, dragi,« je napisala pevka v objavi.

Sicer bitka za skrbništvo nad sinom med mamo Severino in očetom Milanom Popovićem traja že več kot deset let in očitno je še ni konec.