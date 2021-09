Severina o zloglasnem videu: Samo njih sem prizadela

Bitka za sina

Hrvaška glasbena zvezdnicaje za spletno stran H-Alter spregovorila o tem, kaj je preživljala v zvezi z nekdanjim soprogom, spregovorila pa tudi o zloglasnem »domačem posnetku« iz leta 2004.Čeprav je od tega skoraj že 20 let, jo zasebni pornografski posnetek, ki se je znašel v javnosti, še vedno zaznamuje. Danes je o njem povedala, da jo je Popovič na začetku zveze vprašal, koliko je zaslužila s filmom. »To je bil prvi signal za njegove slabe namene. Sramotno! Želim opozoriti vsa mlada dekleta, naj bodo previdna in pazijo, kaj počnejo.«Severina je v zvezi s posnetkom dejala tudi: »Zavedam se, da sem prizadela tri osebe in želim se opravičiti. To sta otroka in soproga mojega partnerja iz videa. Zdaj, ko so vsi zaskrbljeni, kako bo video vplival na mojega sina Aleksandra, nanje ne pomisli nihče. Za svojega sina si želim, da to izve od mene,« je dejala.Zvezdnica, ki je nedavno dobila sodno bitko za skrbništvo sina, je povedala, da se je v Popovića slepo zaljubila in prepozno ugotovila, kakšen človek je. Po štirih mesecih zveze je zanosila. Razkrila je tudi, da je pobesnel, ker so ji v porodnišnici naredili carski rez, saj je bil močno pod vplivom njegove vere in prepričan, da se morajo njegovi otroci roditi po naravni poti, bolnišnici pa grozil s tožbo. Odločen je bil tudi, da morajo mediji za vsako sliko njegovega sina plačati 50.000 evrov. Iz porodnišnice je tako odšla ponoči, nato pa ji iz stanovanja ni dovolil oditi 40 dni. Nato ju je s sinom odpeljal v Beograd, od koder sta se nazaj v Zagreb vrnila pri sinovih dveh mesecih. Tedaj je z njima prekinil vse stike, do prvega leta starosti sta se videla le še nekajkrat. Leta 2013 se je nato začela sodna bitka za skrbništvo, v kateri so ji sprva sina odvzeli, zdaj pa se je Aleksander vendarle vrnil k materi.