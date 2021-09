Severina se je zapletla v škandal: nadlegovala srbskega patriarha

Mediji poročajo o novem škandalu največje hrvaške zvezde. Pevka naj bi več časa nadlegovala srbskega patriarha.Tako naj bi mu, kot poročajo srbski mediji, po telefonu pošiljala žaljiva sporočila, celo grožnje. Očitno je nato poglavarju Srbske pravoslavne cerkve prekipelo in je žalitve prijavil. Državno tožilstvo na Hrvaškem naj bi bilo že seznanjeno z njegovo prijavo.Tako naj bi pevka verskega dostojanstvenika celo povezovala s kriminalci. Ker se na njena sporočila ni odzival, naj bi ga pevka potem klicarila vsak dan. Motiv za njeno nadlegovanje pa naj bi bili dobro odnosi med patriarhom in, s katerim se je Severina borila za skrbništvo nad sinomNo, za hrvaški Jutarnji list pa je Severinina odvetnicapotrdila, da sta bila pevka in patriarh res v stikih, a da ni obveščena o nobenem postopku proti njej.