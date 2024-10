Schumacher v javnost zaradi lepotice iz Bosne? Nevrokirurg komentiral: »Vse kaže, da se ne počuti dobro«

O življenju legendarnega Michaela Schumacherja in njegove družine ni veliko znanega, gre za veliko skrivnost, ki je strogo varovana že več kot deset let, vse odkar se je kultni prvak formule 1 ponesrečil na smučanju v francoskih Alpah.

»Vse kaže, da se ne počuti dobro«

O njegovem zdravstvenem stanju se je oglasil finski nevrokirurg Jussi Posti: »Glede na razpoložljive informacije mislim, da ne živi preveč aktivno. Vse kaže na to, da se ne počuti dobro. Večina ljudi postane tako slabotna in nepokretna, da jih ni več mogoče dvigniti iz postelje po toliko letih,« meni in dodaja: »To nakazuje, da je bil verjetno v istem stanju zadnje desetletje. Dvomim, da se je na tej stopnji karkoli nenadoma spremenilo.«

Nemški dnevnik Bild je medtem poročal, da se je Michael udeležil poroke svoje hčerke Gine, vendar je bilo gostom strogo prepovedano fotografiranje, da slike ne bi prišle v javnost.

V javnost zaradi lepotice iz Bosne?

Schumacher naj bi bil ločen od ostalih gostov in bi ga lahko videli le najožji družinski člani, vse glasnejše pa so govorice, da bi se slavni dirkač zaradi sina Micka kmalu vrnil v javnost. Njegov 25-letni sin naj bi se zaročil z Lailo Hasanović, katere starši so iz Srebrenice. Laila je znana manekenka in nekdanja finalistka izbora za miss Danske.