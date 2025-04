Zakaj bi šampionsko nogometno bitko v zaključku sezone izpeljali brez težav, če jo lahko tudi z veliko stresa in hudega boja do zadnjega sodnikovega žvižga? Tako se sprašujejo navijači vodilne Olimpije, ki je v 30. krogu 1. SNL drugič zapored izgubila dve točki. Proti Koprčanom sredi tedna ni bilo tako boleče, proti zadnjeuvrščenim Lendavčanom v edini sobotni tekmi pa je bil izid 1:1 enak polomu. Krivec zanj je bil ljubljanski čuvaj mreže Matevž Vidovšek, ki je v 86. minuti dvoboja izpustil žogo iz rok, kot da bi bila namazana z mastjo. Lendavčanom je vratarjevo darilo prineslo zlata vredno to...