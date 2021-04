Rockerski maček še drugič premagal raka

Legendarni Rolling Stones upajo, da bodo že kmalu lahko nadaljevali turnejo No Filter Tour, ki so jo začeli leta 2017. FOTO: Luke Macgregor/Reuters

Slikal bi lahko le njiju, vedno znova in znova. Neverjetno pa je le biti z njima in ju opazovati.

Mačka ima devet življenj, podobno tudi ostareli rockerski maček, ki je že večkrat pretental smrt. Vsekakor pa najmanj dvakrat, tudi če v to ne štejemo dejstva, da je v svojih najbolj divjih letih, prepojenih z drogami in alkoholom, živel tako, kot da jutrišnjega dneva ne bi bilo.»Zdaj sem se že dvakrat boril z rakom, z dvema različnima vrstama. Pred štirimi leti z rakom na pljučih, med karanteno pa z drobnoceličnim karcinomom,« se je odprl kitarist legendarnih Rolling Stonesov, ki pa mu je tudi iz najbolj nedavnega zdravstvenega boja z nadvse agresivnim nasprotnikom uspelo iz bitke oditi kot zmagovalec.Leta 2017 je slavil. Celostni telesni pregled, ki ga je tedanjo pomlad opravil pred pričakovano glasbeno turnejo, ga je namreč pustil v šoku in strahu, saj se je iz zdravnikove ordinacije vrnil z novico o raku na levem pljučnem krilu. In ker ni vedel, ali se je zlovešča bolezen razširila še drugam, se je celo že začel poslavljati od družine.»Vseeno sem ohranjal vero, da bo na koncu vse dobro.« In vera v dobrohotno višjo silo se mu je obrestovala, saj so nadaljnje preiskave razkrile, da so raka zasačili še v zgodnji fazi, zdravniki pa so mu ga med nekajurno operacijo izrezali iz pljučnega krila in mu nekaj mesecev pozneje sporočili najlepšo novico. Da je spet zdrav! Toda ta radost ob novi priložnosti za življenje je bila precej kratkega, le štiriletnega roka, saj je med pandemsko izolacijo, ki je bila težka že sama po sebi, vnovič doživel ledeno mrzel tuš. Zdravniki so mu namreč sporočili, da se je rak vrnil, a tokrat drugam in v agresivnejši obliki drobnoceličnega karcinoma.Pozitiven in optimističen odnos je pomemben del zdravljenja, tega pa je imel Wood v izobilju. Notranjo moč med pandemičnim bojem z rakom je namreč črpal iz mantre, ki jo je dodobra osvojil med svojimi obiski rehabilitacijskih klinik in anonimnih alkoholikov ter narkomanov. »Pesti me precej težav, a ugotovil sem, da se moraš preprosto prepustiti. Če končni izid prepustiš višjim silam, se lahko zgodi nekaj čarobnega. Kar bo, pač bo. Vse, kar lahko storim, je, da ohranim pozitiven odnos, ostanem močan in se borim, drugo pa ni več v mojih rokah, ampak je odvisno od višje sile.«Kar mu je namenila usoda, to bo sprejel. S tem v mislih se je uprl raku še v drugo. V tem težkem obdobju negotovosti, kaj mu prinaša jutri – če bo zanj še sploh prišel –, pa je notranjo moč črpal iz umetnosti in svojih štiriletnih dvojčicin, ki sta se mu rodili iz ljubezni s tretjo ženo. »Umetnostna terapija se mi je ponujala kar sama od sebe. Pomagala mi je, da sem se prebil tako skozi karanteno kot skozi zdravljenje. V slikanju sem se namreč lahko izgubljal in se z njim izražal,« pri tem pa je na platno ničkolikokrat ujel svoji hčerki. »Slikal bi lahko le njiju, vedno znova in znova. Neverjetno pa je le biti z njima in ju opazovati.«Raka je porazil še v drugo, v prihodnost, hvaležen za spet novo priložnost za življenje, pa stopa poln načrtov. »Glasba še vedno močno utripa v meni,« pravi zvezdnik, ki ima pred sabo izdajo novega glasbenega albuma, ki ga je z nekdanjim članom Rolling Stonesovposnel v znameniti londonski koncertni dvorani Royal Albert Hall. Svetu bo predstavil tudi 500 podpisanih printov svojih slik.inpa so že v nizkem startu, da nadaljujejo glasbeno turnejo No Filter Tour, katere prve koncerte so odigrali jeseni 2017. Zdaj pa upajo, da jo bodo ob rahljanju koronavirusnih ukrepov počasi vendar lahko zaključili.