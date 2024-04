Razkrita skrivna lokacija, kjer se bo od sveta izolirala Kate Middleton: tako skromna je hiška

Princ William in Kate Middleton domnevno načrtujeta, da se preselita v skromno hiško, ki bo zatočišče v času njenega okrevanja. To naj bi bila hiška za goste blizu koče Adelaide Cottage v Windsorju.

Potreba po izolaciji od sveta je pomembnejša kot razkošje

Družina, ki se je pozno poleti 2022 preselila na posest Berkshire, trenutno preživlja čas med Adelaide Cottage in svojim cenjenim zatočiščem Anmer Hall na posestvu Sandringham. Toda načrti so, da se princesa Kate popolnoma izolira v hiški, kjer bo okrevala stran od oči javnosti. Kraljevi par naj bi tudi razmišljal, da bi trenutno prazno nepremičnino nekoliko preuredila, da bo čim bolj primerna za princeso. Vendar pa ta odločitev ni brez izzivov, saj viri za časnik Mirror navajajo, da se valižanski princ zaveda javnega nadzora nad porabo financ, ki pripadajo kraljevi družini, in je previden glede vseh stroškov. Zato naj bi razmišljal, da bo prenovo kril iz lastnega žepa.

Adelaide Cottage, skrita na 655 hektarjev velikem zasebnem kraljevem parku Crown Estate, je bila zgrajena leta 1831 kot zatočišče za ženo kralja Viljema IV. Britanskega, kraljico Adelajdo Saško-Meininško. Koča je bila leta 2015 prenovljena in se ponaša z res čudovitim dekorjem. Hiška, v katero naj bi se selila princesa, je veliko bolj skromna, a bolj mirna in umaknjena v naravo.