Kaj skriva Carole Middleton

Mama princese Kate Middleton Carole se pred hčerko trudi skrivati finančno stisko družine.

Z možem Michaelom sta si po pisanju časopisa The Times UK s podjetjem nakopala skoraj 300.000 evrov dolga, odkar je njuno podjetje lani zašlo v težave.

Z nastalimi finančnimi težavami noče obremenjevati hčerke, ki se trenutno s preventivno kemoterapijo zdravi za rakom.

»Carole se na vse načine trudi, da se hčerka ne bi obremenjevala z drugim kot s svojim zdravljenjem in bi vse sile usmerila v okrevanje,« je za Us Weekly povedal vir, potem ko je londonski The Times poročal o finančnih težavah princesinih staršev.

»Za starše so to zelo težki časi, vendar ne pričakujeta pomoči od svojih otrok in jih nočeta z njimi obremenjevati,« je še dejal vir in pri tem imel v mislih Kate, njeno sestro Pippo ter brata Jamesa in dodal:

»Catherine ima s starši zelo tesen odnos, skrbijo drug za drugega, a trenutno so pogovori o poslu prepovedani, kajti osredotočiti se mora na svoje zdravje.«

Podjetje Party Pieces je v težave zašlo lani, zdaj je The Times poročal, da Carole in Michael ne moreta zbrati 300.000 evrov za plačilo storitev. Lanskega maja je imelo podjetje vsega skupaj skoraj tri milijone evrov dolgov.

Kraljeva komentatorka Afua Hagan je dejala, da hoče Carole obvarovati hčerko pred dodatnim stresom, pod katerim je zaradi bolezni in publicitete.

»Podjetje Party Pieces je propadlo, vendar Carole trenutno bolj skrbi zdravje hčerke,« je za US Weekley povedala Haganova.

Leta 2021 se je podjetje, ki se je ukvarjalo s prodajo pripomočkov za zabave, nameravalo širiti na ameriški trg.

»Navdušena sem, ker se Party Pieces širi na ameriški trg s sodelovanjem z družbo Saker ShopRites, vodilnim ponudnikom v New Jerseyju in družinskim podjetjem z dolgo zgodovino ter veliko bazo strank,« je tedaj povedala Carole.

Vendar se zadeve niso obrnile po načrtih, več vlagateljev je zapustilo družbo kmalu po širitvi in družba Interpath Advisory je bila imenovana za upravljanje propadajočega podjetja.

Strokovnjaki za prestrukturiranje so s povprečno urno postavko 660 evrov kmalu prišli do računa za več kot 300.000 evrov, ki ga zakonca ne zmoreta plačati.

Carole Middleton je podjetje ustanovila leta 1987, dolga leta je z internetno prodajo dosegala velike poslovne uspehe.

Leta 2021 je pojasnila, da se ji je ideja za posel porodila, potem ko ni našla primernih okraskov za zabavo, ki jo je prirejala za peti rojstni dan hčerke Kate.

»Vse, kar je bilo na voljo, so bili krožniki s klovni. Odkrila sem tržno nišo in se jo odločila zapolniti, « je takrat pojasnila za Daily Mail.

Pred poroko v kraljevo družino je v družinskem podjetju delala tudi valižanska princesa.

Kate medtem okreva v krogu družine, ob njej so mož princ William in otroci, princ George, princesa Charlotte in princ Louis.

»Z Williamom se po najboljših močeh trudiva, da bi to premagali v zasebnosti zavoljo najine mlade družine,« je Kate v videu, v katerem je razkrila diagnozo, povedala za javnost.