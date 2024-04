Nervozna Kate Middleton in princ William: tega ju je strah

Zaradi bolezni in zdravljenja raka kralja Karla III. se za princa Williama morda prehitro bliža čas, ko bo moral sesti na prestol in bo Kate Middleton ob njem postala kraljica.

Ta bojazen par, kot trdijo poznavalci dogajanja na britanskem dvoru, spravlja v nervozo.

Monarh nadaljuje z zdravljenjem bolezni, ki je bila pri njem odkrita januarja, z rakom se mora soočati tudi valižanska princesa.

Zaradi bolezni kralja ga mora William vse pogosteje nadomeščati, pričakuje se, da bo, ko bo Kate okrevala, stala ob njegovi strani in valižanska princ ter princesa se vse bolj zavedata, da bosta morala na prestol najbrž sesti prej, kot sta pričakovala in kot bi si želela.

Nekdanja urednica revije Vanity Fair Tina Brown je pojasnila:

»Novica, da ima kralj raka, je Williama in Kate prestrašila, saj sta dojela, kako blizu je njuna zasedba prestola. Zaradi tega sta, so mi zaupali, zelo živčna.«

Kralj Karel je bil nazadnje v javnosti pri velikonočni maši, po njej se je rokoval in pogovarjal z ljudmi, ki so ga prišli pozdravit, sedaj nadaljuje zdravljenje.

»Bil je dobre volje in je vzbujal upanje, da bo bolezen premagal. Zanj je to zagotovo bil napor, a se je znova izkazal kot predan vladar, odločen ozdraveti,« je Brownova tedaj mnenje delila za New York Times, vendar dodala, da kljub temu njegovo zdravje pri mnogih povzroča zaskrbljenost.

Očitno sta med bolj zaskrbljenimi William in Kate saj se bojita, da bosta morala prekmalu prevzeti njegovo vlogo, piše Mirror, kjer so za komentar prosili tudi palači Buckingham in Kensington, vendar niso prejeli odgovora.