Razkrit trik Kate Middleton, s katerim je obdržala Williama: vedno je vedela, kako se mora odzvati

Kate Middleton in princ William veljata za enega najbolj harmoničnih parov na svetu. Znano je, da sta imela pred začetkom zveze prijateljski odnos, spoznala pa sta se na fakulteti. Oba sta namreč študirala na univerzi St. Andrews na Škotskem.

Katie Nicholl, avtorica knjige Kate: The Future Queen, je razkrila zanimive podrobnosti o njunem odnosu v študentskih časih. Do zelo zanimivega spoznanja je prišla po zaslugi skupne prijateljice Williama in Kate. »Spomnim se ene situacije, ko je dekle v Willa sililo do te mere, da je bilo kar neprijetno. Vljuden, kot je, se je nikakor ni uspel znebiti. Poskušal je, a dekle ni odnehalo,« je opisala. »Nenadoma se je za Williamom pojavila Kate in ga nežno objela. Po tem je Will rekel: 'Oprosti, ampak že imam dekle', nato pa sta s Kate nasmejana odšla.« Prijateljica je povedala, da je bil William izjemno hvaležen Kate, ker mu je naredila veliko uslugo. »Kate je bila edino dekle v sobi, ki si je to drznila. In to le mesec dni po tem, ko sta se spoznala.«

Sčasoma se je med njima razvilo nekaj več kot prijateljstvo, po prvem letniku študija pa sta se odločila, da skupaj s še dvema sostanovalcema najameta hišo, kjer sta živela eno leto. V tretjem in četrtem letniku študija sta se preselila v hišo na zasebni posesti, v bližini St. Andrewsa. Lastnik posestva je bil daljni sorodnik princa Williama.