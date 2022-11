Brat Kate Middleton spet osramotil družino: osmešil je pravnukinjo kraljice Elizabete II.

James Middleton, brat Pippe in Kate Middleton, je najmlajši od treh Middletonovih otrok, znan pa je tudi kot 'črna ovca' svoje sicer zelo zgledne družine. In zdaj je znova šokiral javnost – svojega novega psa je namreč poimenoval po pravnukinji kraljice Elizabete II., Isli Phillips, ki je vnukinja princese Anne in hči njenega sina Petra Phillipsa.

Buckinghamska palača je užaljena

James je vzreditelj psov, trenutno jih ima kar sedem, letos poleti pa je eda od njegovih psičk skotila leglo osmih mladičkov. Tako se je pohvalil s fotografijo svoje soproge Alizée Thevenet, ki je pozirala z novo članico, v opis fotografije pa zapisal »Moja zlata dekleta«.

Prav tako je razložil, od kod ideja za ime. Želel se je pokloniti škotskim koreninam njenih prednikov, a viri blizu Buckinghamske palače trdijo, da člani kraljeve družine niso preveč navdušeni nad idejo o navadnem psu, poimenovanem enako kot pravnukinja kraljice Elizabete. To naj bi jih užalilo, a uradno ne morejo storiti ničesar, saj brat valižanske princes in bodoče kraljice formalno ni član kraljeve družine, temveč bližnji sorodnik enega od članov in kraljeva pravila zanj ne veljajo.

Ekscentrik, nagnjen k slabim poslovnim potezam

Ni prvič, da je James zaradi svojih potez končal na sramotilnem stebru. Velja za ekscentrika, nagnjenega k slabim poslovnim potezam. V svojem podjetju Nice Group London Limited, ki ga je ustanovil leta 2011, namreč že več let zapored beleži izgube. Gre za majhno obrtno podjetje, ki izdeluje torte in piškote, a nikakor ne pride do dobička. Nenehno je v rdečih številkah, zato je bil v nekem trenutku tik pred bankrotom, iz zagate pa ga je menda rešila sestra Pippa.

James je poročen od lani, s svojo dolgoletno izbranko Alizée pa se je v največji skrivnosti poročil na intimnem obredu v Franciji.