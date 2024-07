Raperju zaradi džojnta grozi do 10 let zapora

Prejšnji mesec je ameriški raper Wiz Khalifa sporočil veselo novico, da bo že drugič očka. Pod srcem njegove izbranke Aimee Aguilar, s katero se ljubita že pet let, raste deklica. Toda čeprav zvezdnikovo srce ob tem prekipeva od sreče, bi po najbolj črnem scenariju utegnil svojo hčer spoznati šele na pragu njenega najstništva.

Romunske oblasti so ga minuli konec tedna namreč aretirale zaradi posedovanja marihuane, povrhu si je smotko te zelene omame prižgal kar na odru festivala Beach, please!, ki ga je pripeljal v mesto Costinesti ob Črnem morju. Kazen? V najslabšem primeru do 10 let zapora.

Pevec bo že drugič očka. FOTO: Osebni Arhiv

Wiz ne skriva svoje ljubezni do marihuane, ki je ne nazadnje kar del njegove javne persone. O kajenju džojntov pogosto prepeva, povsem odkrito, četudi nekoliko v šali pa je priznal, da celo na roditeljske sestanke svojega 11-letnega sina Sebastiana, ki se mu je rodil v prejšnjem razmerju z Amber Rose, prihaja zadet. V takšnem stanju naj bi ga učitelji celo pričakovali!

»To pričakujejo. Vedo, kaj se dogaja. Stvari danes niso kot včasih, ko si, če si kadil travo, obveljal za slabega starša,« je dejal pevec. A če ga na drugi strani luže takšnega sprejemajo, v Romuniji niso tako tolerantni. Po tamkajšnji zakonodaji marihuana namreč velja za »tvegano drogo«, posedovanje teh pa prihaja v paketu z maksimalno kaznijo 10 let zapora.

Ker je znan po skoraj verižnem kajenju džojntov, Wiz ni nikogar presenetil, ko je 2016. lansiral lastno znamko marihuane.

Kajenje trave je del njegovega imidža. FOTO: Osebni Arhiv

Preiskava še poteka

Na nedavnem dogodku v Costinesti je bil eden glavnih nastopajočih, eno najodmevnejših festivalskih imen. A to ne pomeni, da si lahko privošči, kar želi, in počne, kar hoče. To se je naučil na trd način, Wiz je skoraj neposredno z odra odšel na policijsko postajo na zaslišanje. Na odru si je nonšalantno prižgal džojnt, poleg tega pa so predstavniki zakona pri njem menda našli več kot 18 gramov marihuane! Tako je sporočila romunska organizacija tožilcev proti organiziranemu kriminalu (DIICOT). Policija ga je obtožila nezakonitega posedovanja mamil, ga aretirala in ga s še nekaj drugimi ljudmi odpeljala na zaslišanje. Khalifo so sicer že precej hitro izpustili, a obtožbe mu še vedno visijo nad glavo, preiskava še poteka.

»Včerajšnji koncert je bil fantastičen. S tem ko sem si enega prižgal, nisem želel biti nespoštljiv do Romunije,« se je dan po aretaciji oglasil pevec in dodal, da so tamkajšnji policisti z njim ravnali spoštljivo in ga hitro izpustili. »Kmalu se bom vrnil, a tedaj brez gromozanskega džojnta!« je sklenil svoj zapis na družbenih omrežjih.

Sicer ni prvič, da se je zaradi svoje ljubezni do prepovedane omame znašel v težavah. Aretirali so ga tudi 2010. po koncertu v Severni Karolini, ko je policija na njegovem avtobusu našla marihuano. Mimogrede: Wiz, znan po skoraj verižnem kajenju džojntov, ni nikogar presenetil, ko je 2016. lansiral lastno znamko marihuane in jo je od predlani mogoče dobiti tudi po specializiranih trgovinah/lekarnah po Ameriki.