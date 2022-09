Princeska ostrigla sebe in brata

Sedemletna hči monaškega princa Alberta in princese Charlene si, ko odraste, kot kaže, želi postati frizerka. Pred dnevi je namreč princesa Gabriella v roke znova vzela škarje ter z novo pričesko osrečila sebe in brata dvojčka. Nekoliko manj navdušena nad njenimi poskusi striženja pa je bila mama, še posebno ker je družino dan pozneje čakal uradni dogodek, ki sta se ga udeležila tudi otroka, še dan pozneje pa sta morala dvojčka prvič letos v šolo. Tako je bila primorana zadnji trenutek angažirati izučeno frizerko, da je princa Jacquesa postrigla, kolikor se je dalo enakomerno, Gabrielli pa je lase okrasila s cvetličnim trakom, da bi vsaj nekoliko preusmerila pozornost od njenega neravnega frufruja, po dogodku pa je tudi ona morala k frizerju.

Gabriella je bila videti zadovoljna s svojim delom. FOTOGRAFIJI: Instagram

Princesa Gabriella se je enakega podviga lotila že lani, tik preden je z bratom in očetom obiskala bolno mamo v Republiki Južni Afriki. Takrat časa za popravilo škode pred družinskim fotografiranjem ni bilo in dekličin prvi frizerski poskus je bil ovekovečen. Otroški psihologi so sicer za monaške medije povedali, da Gebriellino početje ni prav nič nenavadno, z njimi so se strinjali tudi starši otrok podobne starosti, kot sta knežja dvojčka. Charlene so na družabnih omrežjih tolažili, da gre zgolj za fazo, ki jo bo njena hči najverjetneje kmalu prerasla, nadomestil pa jo bo kateri drug »hobi«. »Moja hči je bila pri sedmih in osmih letih ves čas pri frizerju in vse, kar so tam počeli, je bilo, da so popravljali, kar si je odstrigla sama doma. Veselje do striženja je nato zamenjalo veselje do ličil, ob čemer pa so največjo škodo utrpele moje šminke in senčila,« je denimo pod objavo zapisala ena od Charleninih sledilk.