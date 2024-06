Kate Middleton in princ William prisiljena v spremembo: iščeta specialista

Princ William in Kate Middleton sta pred veliko spremembo v palači Kensington, v katero sta bila prisiljena zaradi neštetih izrazov naklonjenosti in podpore princesi, ki se zdravi za rakom.

Tako med svoje osebje vabita diskretno in odgovorno osebo, ki bo odgovarjala na gore pisem, ki prihajajo na njun naslov.

Naziv delovnega mesta, ki sta ga razpisala, je: specialist za korespondenco.

Opis delavnih nalog obsega odgovarjanje na pisma ter sestankovanje s predstavniki dobrodelnih organizacij, lokalnih skupnosti, vlade in drugih družb ter organizacij.

Zaposleni za poln delovni čas bo dela opravljal večinoma v palači Kensington, včasih pa bo moral potovati tudi v druge kraljeve rezidence po Veliki Britaniji.

Sodeloval bo s pisarnami osebnih tajnikov princa in princese ter z ekipo za korespondenco palače Buckingham.

Kraljeva družina letno prejme približno 100.000 pisem, letos se je to število zaradi bolezni kralja in princese močno povečalo.

Oseba, primerna za razpisano delovno mesto mora imeti odlične komunikacijske sposobnosti in smisel za pisanje pisem, biti mora proaktivna in visoko motivirana z izrazitimi administrativnimi vrlinami.

Komunicirala bo tudi z osebami iz drugih kraljevih gospodinjstev, vključno s tistimi na višjih položajih.

V oglasu za delo, ki je objavljen na uradnem LinkedIn profilu valižanskega princa in princese, je navedeno še, da se mora spoznati na različna področja, mora znati ostati mirna in delovati pod pritiskom, predvsem pa spoštovati roke in dogovore.

»Fleksibilnost in pozitivizem sta prav tako zaželena. Zahtevana je še visoka stopnja zaupljivosti in diskretnosti.«

Ključne pri izbi bodo sposobnosti in talent ne glede ena spol, raso, etično pripadnost, narodnost, vero, spolno orientiranost ali starost, piše The Sun.