Princ William se je javno zahvalil pop zvezdnici. »Hvala za čudoviti večer«

Britanski prestolonaslednik princ William je svoj 42. rojstni dan v petek praznoval z obiskom koncerta Taylor Swift. Koncert na stadionu Wembley v Londonu si je princ Wiliam ogledal s svojima otrokoma, desetletnim princem Georgeom in devetletno princeso Charlotte, ob robu nastopa pa so se fotografirali z ameriško pop zvezdnico.

To potrjuje več fotografij, ki sta jih Kensingtonska palača in ameriška pevka danes objavila na družbenem omrežju X. 34-letna pop ikona je v petek imela prvega od številnih koncertov v Londonu v okviru svoje turneje Eras.

Na fotografiji, ki jo je objavila Kensingtonska palača, je videti veselo Taylor Swift, ki v roki drži telefon za selfi z Williamom in njegovima otrokoma.

»Hvala za čudoviti večer, Taylor Swift,« je valižanski princ kasneje zapisal na svoj in ženin uradni profil na omrežju Instagram. »Vse najboljše, prijatelj! Londonski šovi so se začeli odlično« pa je na svoj profil zapisala zvezdnica in delila selfi, na katerem je poleg treh članov kraljeve družine še njen izbranec Travis Kelce.

Princ in glasbenica sta sicer dolgoletna prijatelja. Leta 2013 sta skupaj nastopila na enem izmed dobrodelnih dogodkov v Kensingtonski palači. Na odru jima je takrat družbo delal tudi pevec Jon Bon Jovi, skupaj pa so zapeli hit Livin' on a Prayer.

