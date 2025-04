10 navad, s katerimi lahko močno zmanjšate tveganje za dve vrsti raka

Znanstveniki so razkrili deset ključnih sprememb življenjskega sloga, ki lahko znatno zmanjšajo tveganje za raka dojke in raka debelega črevesa – dve izmed najpogostejših in najnevarnejših oblik raka.

Najpogostejše oblike raka v EU so rak pljuč, debelega črevesa in danke, dojk, trebušne slinavke in prostate.

Novo poročilo Mednarodnega sklada za raziskave raka (World Cancer Research Fund International – WCRF) predstavlja pomemben preboj v razumevanju vpliva vsakodnevnih navad na tveganje za raka, so poudarili strokovnjaki. Ugotovitve temeljijo na globalnem pregledu raziskav, ki so jih izvedli na Harvardovi šoli za javno zdravje in na Zdravstvenem inštitutu Balearskih otokov.

»To delo predstavlja izjemen napredek pri razumevanju, kako zdrav življenjski slog lahko ključno vpliva na preprečevanje raka,« je poudaril prof. Edward Giovannucci s Harvarda.

Nova paradigma: celostni pristop

Namesto osredotočanja na posamezna hranila poročilo uvaja pristop, imenovan Dietary and Lifestyle Patterns (DLP) – prehranski in življenjski vzorci. Ti vključujejo kombinacijo prehranskih navad, telesne teže ter vedenjskih dejavnikov, kot so telesna dejavnost, kajenje in uživanje alkohola.

Ta celostni pristop omogoča natančnejše razumevanje vpliva življenjskega sloga na pojavnost in smrtnost zaradi raka.

Tako lahko zmanjšate tveganje za raka debelega črevesa:

Ohranjajte zdravo telesno težo.

Redno se gibajte.

Jejte veliko sadja, zelenjave in vlaknin.

Uživajte kavo in živila z vsebnostjo kalcija.

Omejite sladkane pijače in alkohol.

Izogibajte se kajenju.

Ne jejte predelanega mesa.

Predelane mesnine so dokazano rakotvorne, primerjajo jih s škodljivostjo kajenja. FOTO: Beats3 Getty Images/istockphoto

»Zdrav vzorec prehranjevanja in vedenja pomembno zmanjša tveganje za raka debelega črevesa,« poudarja Giovannucci.

Po podatkih Evropskega informacijskega sistema o raku (ECIS) je bilo leta 2022 v Evropi približno 361.986 novih primerov raka debelega črevesa in danke, kar predstavlja 13 % vseh novih primerov raka, in približno 161.182 smrti, kar predstavlja 12 % vseh smrti zaradi raka.

Priporočila za zmanjšanje tveganja za raka dojke:

Ohranjajte zdravo telesno težo.

Redno se ukvarjajte s telesno dejavnostjo.

Jejte veliko sadja, zelenjave in živil z vlakninami.

Omejite rdeče in predelano meso ter sladkane pijače.

Izogibajte se alkoholu in kajenju.

»Največ koristi imajo ženske, ki hkrati sledijo več vidikom zaščitnega življenjskega sloga,« poudarja dr. Dora Romaguera z Balearskih otokov.

FOTO: Ipopba Getty Images/istockphoto

Preprečevanje je ključnega pomena

Poročilo Global Cancer Update Programme poudarja, da so bolezni, kot sta rak dojke in debelega črevesa, v veliki meri preprečljive s premišljenimi spremembami življenjskega sloga.

»Če pogledamo svojo prehrano in način življenja kot celoto, lahko naredimo zelo konkretne korake za zmanjšanje tveganja,« je zaključila Romaguera.