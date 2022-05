Princ Harry: Upam, da moja otroka tega ne bosta nikoli izkusila

Princ Harry se je prek video klica udeležil lansiranja globalne fundacije 5Rights, katere glavni namen je zagotavljanje varnosti otrok na svetovnem spletu. Kot je povedal v svojem govoru, gre za organizacijo, ki bo postavila temelje za večjo varnost najmlajših v digitalnem svetu.

S klicem se je pridružil predstavnikom Združenih narodov, Afriške unije, Evropske unije ter mladim, starim od 13 do 21 let, iz držav z vsega sveta. Med nagovorom je kritiko namenil internetnim poslovnim modelom in kampanjam družabnih medijev, ki na račun pozornosti uporabnikov kujejo nepojmljive zaslužke.

Prav tako je spregovoril o tem, kako ju s soprogo skrbi za otroke generacije njunih malčkov, in pozval k spremembam, ki bi v ospredje postavile pravico otrok do, kot se je izrazil, varnosti in srečne prihodnosti.

