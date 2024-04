Princ Harry pa v jok

Princ Harry je bil besen in v solzah, ko sta morala z ženo Meghan Markle na ukaz kralja Karla III. zapustiti rezidenco Forgmore Cottage.

Zanj je bila to velika klofuta v obraz, je povedal poznavalec dogajanja na britanskem dvoru.

Vojvoda in vojvodinja Sussex sta kočo dobila za poročno darilo od kraljice Elizabete II., vendar jima je sedanji monarh potem, ko sta sestopila z mest višjih članov kraljeve družine leta 2023 zapovedal, da se morata iz nje izseliti.

Takole je celotno zgodbo za The Mirror opisal Tom Quinn: »Harry in Meghan sta si predstavljala, da bosta imela kočo vedno na voljo, da bosta lahko bivala v njej, kadar bosta, pa čeprav za nekaj tednov, prišla v Veliko Britanijo in jo bosta uporabljala, čeprav ne bosta več višja člana kraljeve družine.

Takšne domneve veliko povedo o tem, kako zmotna je bila njuna predstava o celotni zadevi.«

Harry je tudi uradno spremenil stalno prebivališče, stalni naslov ima po novem v Združenih državah Amerike. Sprememba se je zgodila 29. junija 2023, to je datum, ko sta se morala zakonca Sussex uradno izseliti iz njunega britanskega doma.

»Tedaj se je le malo ljudi zavedalo, kako velik udarec je to bil za Harryja. Zanj je bila koča zadnje, česar se je lahko oklepal v domovini.

Ko je izvedel za odločitev očeta, je besnel in jokal hkrati, menil je, da kralj nima pravice tako ravnati z njim in je dejanje dojemal kot čisto maščevanje.

Ni dojel, da mu odločitev sestopiti z mesta viškega člana odvzema pravico do kraljevih rezidenc.

Ravnanje očeta je smatral za kruto potezo in ob njej se je v njem prebudilo vse, kar je čutil do njega, ko se je ločeval od princese Diane,« je še dejal Quinn in zaključil:

»Karkoli stori Karel, se Harryju zdi krivično. Prepričan je, da mu po vsem, kar se mu je zgodilo v življenju, pripada, karkoli si zaželi. Denimo varovanje v Veliki Britaniji, ki naj bi ga plačali davkoplačevalci in razkošna domovanja.

Za mnoge Britance je le bogataški otrok, ki se obnaša kot razvajen paglavec. Seveda pa Harry nase gleda kot na večno žrtev.«