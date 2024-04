Zaskrbljena Meghan Markle: otroka bi ji lahko zamerila

Meghan Markle naj bi bila zaskrbljena, saj se boji, da ji bosta otroka, štiriletni Archie in dvoletna Lilibet nekoč očitala, da ju je oropala priložnosti biti del kraljeve družine in tudi delovati v njenem imenu.

Meghan in njen mož princ Harry sta se močno odtujila od kraljeve družine potem, ko sta leta 2020 sestopila z mest višjih članov in se preselila v Združene države Amerike.

V intervjuju za britanski tabloid The Mirror je poznavalec razmer na dvoru Tom Quinn dejal, da se vojvodinja boji, da bi ji otroka nekoč zamerila, ker ju je odrezala od družine v Veliki Britaniji in nista imela priložnosti osnovati vezi s starim staršem ter bratrancema in sestrično.

»Prijatelji para, eni redkih prijateljev Meghan iz kroga aristokracije so mi povedali, da ona pogreša določene vidike kraljevega življenja, posebej pa jo skrbi, da ji otroka ne bosta odpustila, ker nikoli ne vidita sorodnikov z Otoka.

Kot odrasla bosta morda imela občutek, da ju je za marsikaj prikrajšala, da jima je odrekla nekaj, kar bi ju lahko nekoč zabavalo in jima zagotavljajo preživetje, saj bi lahko v drugačnih okoliščinah postala višja člana kraljeve družine.«

Quinn je dodal, da je kljub temu še vedno jezna zaradi ravnanja kraljevih tedaj, ko je še živela v Veliki Britaniji.

»Minilo bo veliko časa, preden bo znova prišla v Veliko Britanijo. Javno je že izjavila, da se ne bo vrnila in njeni prijatelji pravijo, da je še vedno besna zaradi vsega, kar se je zgodilo.«

Nazadnje je bila vna Otoku leta 2022 na pogrebu kraljice Elizabete II., njen mož, princ Harry je domovino obiskal še nekajkrat po tem, bil je na kronanju kralja Karla III., očeta je obiskal ob novici, da ima raka in se vrača ob deseti obletnici iger nepremagljivih.

ZDA so njegov novi dom

Prav tako je princ Harry Združene države Amerike navedel kot deželo, kjer je njegovo stalno prebivališče, s to potezo se bo, pravijo poznavalci, še bolj odmaknil od družine.

Sprememba prebivališča je bila odkrita v dokumentih, vloženih pri britanski podjetniški organizaciji, povezanih s Harryjevo potovalno organizacijo Travalyst, kot datum spremembe je naveden 29. julij 2023.

To je dan, ko sta z Meghan na zahtevo kralja uradno zapustila britansko rezidenco kočo Frogmore.

Ni še znano, ali bo sprememba prebivališča vplivala na katerega od Harryjevih nazivov.