Nervoza in šepeti: skrivnosti najslavnejše kraljeve dvorane

Znana je kot kraljeva čakalnica. V njej že 150 let čakajo, kramljajo ali se živčno prestopajo britanski kralji, kraljice ter drugi člani kraljeve družine, preden stopijo na morda najbolj znani balkon na svetu.

Središčna dvorana palače Buckingham (centre room) včasih imenovana balkonska soba v levem krilu glavne kraljeve rezidence, ki bo to poletje po odločitvi kralja Karla III. prvič odprta tudi za javnost, je od časa vladanja kraljice Viktorije, ki je podanike s slavnega balkona pozdravila prva, videla že marsikaj.

V njej je na novo prenovljen steklen lestenec v obliki cveta lotosa, stene krasita dve svileni oblogi, ki ju je kraljica Viktorija dobila v dar od kitajskega cesarja ob diamantnem jubileju leta 1897.

A ob vidnih kosih pohištva in čudovitega okrasja so bili zidovi priča marsikaterim manj znanim zgodbam.

Meghan Markle je princu Harryju, preden je leta 2018 ob kraljevi družini prvič pomahala z balkona priznala, da je zelo živčna. Torej je bil prav ta prostor tisti, kjer se je skušala sprostiti in umiriti.

V sobi je vsaj enkrat zavel tudi cigaretni dim. Princ Harry, kasnejši vojvoda Gloucesterja na eni od fotografij iz leta 1952 na balkonu stoji s cigareto v rokah, ko je bila kraljica Elizabeta II. prvič kot monarhinja priča paradi pozdrav zastavi.

Ob njenem kronanju naslednje leto sta štiriletni princ Charles in njegova tedaj dvoletna sestrica princesa Ana v sobi poskakovala od navdušenja in vznemirjenja, preden sta pomahala zbrani množici.

V obdobju 70. letnega vladanja je Elizabeta II. na balkon stopila še neštetokrat in bila priča zbiranju kraljevih v čakalnici.

Ob njenem srebrnem jubileju se je lord Mountbatten kasneje spominjal, da ga je monarhinja poklicala na balkon.

»Stal sem v ozadju, diskretno za družino, a na željo Lilibet so tudi mene poslali ven. Kar trikrat je poudarila, da me hoče tam,« je zapisal v spominih.

»Ko sem prišel, me je vprašala, kaj me je zadržalo in povedal sem jih, da sem hotel, da je tam družina, a vesel sem bil, da sem bil del dogodka, sicer nikoli ne bi poznal občutka ob pogledu na množico in ob navdušenju vseh, ki pozdravijo kraljevo družino.

Pogled na napolnjen The Mall je bil res osupljiv. «

Kraljica Elizabeta II. je zadnjič iz sobe na balkon stopila ob platinastem jubileju leta 2022.

Naslednje leto se je ob kralju Karlu III. ob njegovem kronanju zbrala družina v skrčenem obsegu.

Na dan poroke tedaj še princa Charlesa in princese Diane si je par leta 1981 izmenjal poljub, pet let kasneje sta jima sledila princ Andrew in Sarah Ferguson.

Princ William in princesa Catherine ste se na prvi pozdrav javnosti kot zakonski par v slavni čakalnici pripravljala leta 2011.

Tudi politiki

Je pa dvorana gostila tudi nekaj slavnih britanskih politikov. Ob dnevu zmage leta 1945 se je kraljevi družini pridružil Winston Churchill, ob njem je stala Elizabeta v vojaški uniformi.

Preden je stopil pred množico, se je zapletel v kratek pogovor s tedanjim kraljem Jurijem VI.

Kraljevi zgodovinar Hugo Vickers je za MailOnline povedal: »V času velikega povojnega slavja je bila vsa pozornost usmerjena na slavni balkon.«

Sedem let pred tem dogodkom po propadlem Münchenskem dogovoru s Hitlerjem, je kralj Jurji VI. na balkon povabil premierja Nevilla Chamberlaina, snovalca sporazuma.

Z balkona je, kot že omenjeno, prva pomahala kraljica Viktorija leta 1851 med slovesnostjo v čast odprtja Velike razstave, ki jo je gostil njen mož princ Albert.

V času njenega zlatega jubileja leta 1887 je ob njej z balkona mahala njena vnukinja princesa Alice. Tedaj je imela štiri leta. Zanimivo, leta 1977 je bila na balkonu na paradi pozdrav zastavi ob kraljici Elizabeti II.

Središča soba je bila zgrajena med letoma 1847 in 1849 med širitvijo palače zaradi vse številčnejše kraljeve družine.