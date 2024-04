Princ Harry za novo bivališče uradno izbral to državo, Britanci so ogorčeni

Princ Harry se je dokončno odrekel deželi, kjer se je rodil in odrasel. V javnost je namreč prišel dokument, na katerem je vojvoda Susseški kot stalno bivališče navedel Kalifornijo, kamor se je z družino preselil pred štirimi leti. Britanci so seveda ogorčeni in od kralja Karla III. znova zahtevajo, da Harryju in njegovi ženi odvzame plemiški naziv, češ da je nesprejemljivo, da britanski vojvoda uradno biva v drugi državi, ki za nameček ni niti v Skupnosti narodov. Toliko bolj jih je prinčeva poteza prizadela, ker je še po selitvi dejal, da bo Velika Britanija vedno njegov dom, da je to kraj, ki ga obožuje, in to »se ne bo nikoli spremenilo«.

Kralj bi moral Harryja odsloviti kot svetovalca, so prepričani mnogi. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Da si je Harry za domovino izbral Združene države Amerike, je močno presenetilo tudi poznavalce, saj še vedno ni jasno, kaj se bo zgodilo z njegovim dovoljenjem za bivanje. Že več kot eno leto se namreč skupina vplivnežev iz Washingtona bori, da bi njegovo prošnjo za vizum javno objavili, menijo, da jo je dobil na podlagi zvez in poznanstev oziroma zaradi tega, ker je član kraljeve družine. Harry namreč nikoli ni skrival, da je v preteklosti užival prepovedane substance, med njimi kokain, o tem je pisal v svoji knjigi spominov ter govoril v mnogih intervjujih, ljudem, ki priznajo uporabo mamil, pa ameriškega vizuma ne izdajo.

Donald Trump je že povedal, da Harry v Ameriki ne bo več dobrodošel, če se izkaže, da je v vlogi za vizum lagal.

Omenjena skupina vplivnežev tako meni, da je Harry v vlogi ali lagal ter zlorabe ni priznal ali pa jo je priznal in so mu pogledali skozi prste. Nič od omenjenega pa se jim ne zdi prav. Enako je prepričan predsedniški kandidat Donald Trump, ki je nedavno dejal, da če bo znova izvoljen za ameriškega predsednika, Harryju ne bo dovolil bivati v ZDA, če se izkaže, da je bilo z njegovo vlogo za vizum kar koli narobe. Administracija Joeja Bidna se za zdaj še trudi, da dokumenti ne bi prišli v javnost, češ da bi s tem kršili prinčevo pravico do zasebnosti, če ga bo jeseni zamenjal Trump, pa očitno ne bo več tako.

Trump Susseškima ni bil nikoli naklonjen, toliko manj, odkar sta začela udrihati po kraljevi družini. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Težave bo imel princ tudi doma, je namreč eden od sedmih t. i. kraljevih svetovalcev. Gre za člane kraljeve družine, ki so najbližje vladarju in ga lahko zastopajo na uradnih in drugih dogodkih, kadar je kralj v tujini ali se ne počuti dobro. Trenutno so poleg Harryja to še kraljica Camilla, princi William, Edward in Andrew ter princesi Anne in Beatrice. Kljub pozivom, naj odstrani Andrewa in Harryja, se kralj za zdaj za to ni odločil, ker pa je eden od pogojev, da nekdo postane svetovalec, tudi to, da ima stalno bivališče v Veliki Britaniji, bo moral vsaj glede Harryja zdaj še enkrat razmisliti.