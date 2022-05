Nikolina se ni mogla ločiti od groba, jokala je na ves glas in govorila samo eno (VIDEO)

Vidoja Ristovića, ki je nenadoma preminil v noči na nedeljo, so danes pospremili k zadnjemu počitku na Novem pokopališču v Beogradu. Kot poroča portal kurir.rs, se je njegova žena, televizijska voditeljica Nikolina Ristović po pogrebu, ko so prijatelji in družinski člani zapustili pokopališče, vrnila do moževega groba. Ob sebi je imela nekaj prijateljev, ki so ji nudili oporo, vse, kar je mogla povedati, pa je bilo: »Fotografirajte mi te rože, da jih bom imela.« Kmalu zatem je na Vidojev grob prišla njegova tudi bivša žena Lana.

Vidoje je preminil na masažni mizi, obdukcija pa je pokazala, da je do smrti prišlo zaradi dihalne insuficience, ki je povzročila popuščanje srčne mišice. Po poklicu je bil umetnostni zgodovinar, rodil pa se je 25. julija 1978 v Beogradu. V prvem zakonu se mu je rodila hči Matea, v drugem pa Una Sofija.