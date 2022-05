Srce parajoče zadnje slovo voditeljice: Oprosti in hvala za vse!

Kot poročajo srbski mediji, je v soboto pri masažni mizi preminil Vidoje Ristović, mož voditeljice Nikole Pišek. Družinski člani so v torek sporočili, da je obdukcija končana in da bo Vidoja pokopan 12. maja.

» Takšnega si te želimo zapomniti. Nasmejanega, veselega, v barvah in pod soncem. Z vsemi nami. Če bi le bilo več takih trenutkov,« je Nikolina Ristović ex Pišek zapisala v ganljivi objavi, ki jo je posvetila pokojnemu kirurgu Vidoju Ristoviću.

»Oprosti mi in hvala za tudi za vso žalost, ki naju je izoblikovala. Hvala za ljubezen. Hvala Uni. Živel boš v vsakem od nas, kakor dihamo. In videli te bomo v tvoji Uni in tvojem Mateu vedoč, da smo s teboj, ko rasteta tebi v ponos. Ti si naš. Odidi in ne skrbi.«

Vidoje Ristović in Nikolina Pišek sta živela in delala na relaciji Beograd–Zagreb, leta 2014 se jima je rodila hči Una Sofia. Ristović je imel še 12-letno hčer Mateo iz prvega zakona.