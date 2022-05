Voditeljica v šoku: umrl je njen 44-letni soprog

Srbski umetnostni zgodovinar, poslovnež in soprog popularne hrvaške voditeljice Nikoline Ristović (dekliški priimek Pišek) Vidoje Ristović je ponoči nekaj čez polnoč nepričakovano umrl v 44. letu starosti. Nikolina je za srbski portal Nova.rs smrt moža potrdila in dejala, da nima moči, da bi še kaj povedala. Vidoje je umrl doma, reševalci pa so na domu smrt lahko le potrdili.

Nikolina in Vidoje sta se poročila leta 2013 v luksuznem Monte Carlu in imata osemletno hčerko Uno Sofijo, Ristović pa iz prvega zakona še eno hčerko. Srbski mediji poročajo, da je bilo takrat na poroki 70 svatov, vsakemu od njih pa so plačali pot z zasebnim letalom do Monte Carla in nastanitev. Poroka v svečani dvorani hotela Metropol naj bi mladi par stala okoli 400.000 evrov.

Srbski mediji še poročajo, da je pokojni Vidoje sin enega najbolj znanih in najbogatejših srbskih lastnikov antikvariata Viktorja Ristovića, znanega kot Miša Grof, ki je bil med drugim tudi prijatelj Arkana. Temu je prodal številne dragocene umetnine in slike, takrat v vrednosti tudi po 100.000 mark na kos.

O družini Ristović smo pisali tudi v Slovenskih novicah, saj naj bi bil z njima v sporu slovenski poslovnež Rok Gale. Hrvaški preiskovalci še vedno ugotavljajo, kaj se je pred dvema letoma zares dogajalo. Pisali smo: »Gale je navajal, da so petična gosta ter njuni otroci in psa uničevali mondeno vilo (katere najem znaša več kot tisoč evrov na dan!) ter mu grozili. Gosti pa so tarnali, da jih je Gale pognal na cesto, zmanjkalo pa naj bi jim najmanj 65.000 evrov v gotovini ter še za približno 200.000 evrov nakita in ur. Vidoje Ristović je kazal fotografije z modricami, ki naj bi jih dobil v vili.«