Bo Nikolina po smrti moža ostala brez vsega? Oče Vidoja: Vse sinovo premoženje je moje

Oče pokojnega Vidoja Ristovića, ki je nepričakovano umrl v 44. letu starosti, Viktor Ristović, bolj znan kot Miša Grof, je spregovoril o navedbah v medijih, da je stanovanje, v katerem je njegov sin živel z Nikolino Ristović (nekoč Pišek) in hčerjo, v njegovi lasti. Kot piše srbski portal mondo.rs, je potrdil, da je vse premoženje sina v Srbiji napisano na njegovo ime, zato Nikolina nima pravice do stanovanja v Beogradu. »Vso sinovo premoženje je na moje ime, ne vem, zakaj se zdaj o tem govori in zakaj je pomembno. Vidoje se še ni niti ohladil! Sina sem izgubil, o premoženju ne razmišljam. Kar se tiče delitve premoženja, vse je moje. Ne zanima me, kaj pišejo mediji. Sina pokopavam, ne vem, kaj pričakujete, da vam povem. Moja dediščina je moja stvar in o njej odločam sam,« je jezno govoril Viktor, beograjski trgovec z umetninami.

Tudi Nikolina je dejala, da o delitvi premoženja trenutno ne razmišlja, s tem se bo ukvarjala, ko bo pogreb Vidoja mimo. »Mislim, da je trenutno najmanj pomembno, kako si bomo razdelili premoženje. Še vedno nisem dobro, ne vem, zakaj ljudje mislijo, da razmišljam o materialnih stvareh v času, ko je moja bolečina neizmerna. Še enkrat prosim vse ljudi, tudi novinarje, da mi dajo prostor in da imajo razumevanje zame. Potrebujem sočutje in mir. Ne bi želela, da bi to postala senzacija.«

Vidoja bodo na poslednjo pot pospremili v četrtek popoldne. Pokopan bo na novem pokopališču v Beogradu.